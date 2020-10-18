Босс Цуноды: Нет сомнений – Юки переходит в AlphaTauri

Член молодежной программы Red Bull Юки Цунода считается главным кандидатом на замену Даниила Квята в AlphaTauri в 2021 году. О переходе пока не было объявлено официально, но глава команды Carlin, где японец выступате в Ф2, уверен, что Цунода получит повышение.

«Нет сомнений, что Мик Шумахер будет выступать за Alfa Romeo, а Юки – за AlphaTauri, – сказал Тревор Карлин Autosportweb. – На данный момент Юки является быстрейшим в Ф2, и оне не лидирует в чемпионате из-за обилия поломок и аварий.

Он очень быстро учится. Он новичок, но уже борется за титул. И мы давно не видели ничего подобного от японских пилотов».

Цунода проводит дебютный сезон в Формуле 2 и занимает третье место в чемпионате, имея на счету две победы.