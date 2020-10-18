Босс Цуноды: Нет сомнений – Юки переходит в AlphaTauri
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Тревор Карлин уверен, что японец переходит в Формулу 1
Член молодежной программы Red Bull Юки Цунода считается главным кандидатом на замену Даниила Квята в AlphaTauri в 2021 году. О переходе пока не было объявлено официально, но глава команды Carlin, где японец выступате в Ф2, уверен, что Цунода получит повышение.
«Нет сомнений, что Мик Шумахер будет выступать за Alfa Romeo, а Юки – за AlphaTauri, – сказал Тревор Карлин Autosportweb. – На данный момент Юки является быстрейшим в Ф2, и оне не лидирует в чемпионате из-за обилия поломок и аварий.
Он очень быстро учится. Он новичок, но уже борется за титул. И мы давно не видели ничего подобного от японских пилотов».
Цунода проводит дебютный сезон в Формуле 2 и занимает третье место в чемпионате, имея на счету две победы.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2
|Пилоты
|Юки Цунода
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Иван Матушкин
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Босс Цуноды: Нет сомнений – Юки переходит в AlphaTauri
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