Босс трассы в Остине назвал условие для четырех Гран При в США

С будущего сезона Формула 1 станет проводить в Штатах две гонки – весной новую в Майами, а осенью уже знакомую в Остине.

После того, как коммерческие права на спорт несколько лет назад выкупила американская компания Liberty, популярность Больших Призов в Америке неуклонно растет. Подтверждением этого стали усиливающиеся слухи о планах Майкла Андретти выкупить 80% акций Alfa Romeo.

Между тем, в пелотоне Ф1 по-прежнему нет американцев, а без этого «европейским гонкам» сложно рассчитывать на серьезное внимание в США.

Комментируя эту ситуацию, лава трассы в Остине Бобби Эпстейн отметил: «Я думаю, что побеждающий американец сделает возможным проведение [в стране] трех или четырех Гран При. И еще я в восторге от перспектив появления еще одной американской команды.

Но одного присутствия команды недостаточно, чтобы привлечь болельщиков на трибуны. Мы уже выяснили это на примере Джина [Хааса] и Гюнтера [Штайнера], а также других парней, которые старались изо всех сил.

А вот получить американского чемпиона было бы очень здорово».

Он о планах Андретти, он добавил: «Мне не кажется, что они собираются прийти и не выигрывать. Наверняка постараются одержать победу… Кому интересно оставаться позади. Я очень надеюсь, что так».

При этом Эпстейн признал, что для Liberty потенциальная программа поиска американских гоночных талантов для Ф1 является долгим и затратным проектом: «Это долговременные и рискованные инвестиции. Они должны решить, заинтересованы ли в этом владельцы.

Большинство нынешних пилотов начали карьеру еще до десяти лет, управляя картом или мотоциклом. Так что тут нужен проект сроком лет в десять. Согласовать такой будет непросто».