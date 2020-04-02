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Босс «Сильверстоуна» предложил Формуле 1 провести несколько гонок в 2020 году

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Босс «Сильверстоуна» предложил Формуле 1 провести несколько гонок в 2020 году
Автор:
, Редактор
2 апр. 2020 г., 16:02

Представители трассы отметили, что из-за близости к базам команд организовать внеочередной этап Формулы 1 будет гораздо проще

Руководство Формулы 1 не теряет надежды все же провести сезон 2020 года, пусть и в сокращенном виде. При этом очевидно, что многие гонки – в частности, Гран При Австралии и Монако – уже точно не состоятся, а те, что удастся перенести, будут проходить по очень плотному графику, что обещает трудности для команд и организаторов.

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При этом управляющий директор трассы в Сильверстоуне Стюарт Прингл выступил с предложением провести на ней больше одной гонки.

«Мы сказали организаторам Формулы 1, что готовы работать с ними в любой форме, – заявил Прингл в эфире Sky Sports. – До баз большинства команд от нас рукой подать, так что мы готовы принять и несколько гонок.

У нас стационарная инфраструктура, к тому же, члены большинства команд после гонки смогут отправиться ночевать в своих собственных постелях. У нас очень опытная команда сотрудников автодрома. Так что будем рады помочь».

Прингла также спросили о возможности проведения второй гонки в противоположном направлении движения по трассе.

«У нас нет разрешения проводить гонки по иной конфигурации трассы или в обратном направлении, – сказал директор «Сильверстоуна». – Но в наши трудные времена, я думаю, такие нестандартные решения могут быть приняты оперативно. Посмотрим, как изменится ситуация через месяц. Мы можем позволить себе подождать весь апрель и затем принять решение.

К сожалению, для Формулы 1 важна не только ситуация в Британии, но и по всему миру, так как у чемпионата сложная логистика. Это не простой вопрос».

Этап Ф1 в Сильверстоуне намечен на 15-17 июля. В среду стало известно, что организаторы теннисного «Уимблдона», который должен был стартовать за неделю до гонки, объявили об официальной отмене турнира.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Великобритании Билеты
Автор Сергей Иванов

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