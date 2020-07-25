В следующий уик-энд сезон Формулы 1 продолжится в британском Сильверстоуне. С разницей в неделю там пройдут Гран При Великобритании и гонка в честь 70-летия Ф1.

Сейчас календарь чемпионата уже включает 13 этапов, к которым позже почти наверняка добавятся еще несколько. Однако в конце весны, когда гонки отменяли одну за другой, совсем не было уверенности в столь благополучном исходе.

Чтобы сезон был признан состоявшимся, Формула 1 должна была провести как минимум восемь этапов. В противном случае промоутеры чемпионата теряли средства, полученные от телекомпаний за право транслировать Гран При.

Руководитель трассы в Сильверстоуне Стюарт Прингл рассказал, что в ситуации неопределенности он предложил Формуле 1 план, который гарантированно снимал этот вопрос.

«Мы сказали, что поддержим их всем, чем можем в рамках разумного, – признался Прингл Motorsport.com. – И в какой-то момент даже озвучили идею предоставить трассу на целый месяц.

Был период, когда все выглядело так, что переезжать между разными локациями просто не получится. И идея звучала просто: посадить итальянские и швейцарскую команды на корабль, добавить туда же Pirelli, и затем просто оставить их в Сильверстоуне на пару месяцев, проведя за это время 12 гонок [при пустых трибунах] и показав их по ТВ.

Разумеется, было понятно, что это получилось бы невероятно скучно. Так что они подумали и вскоре ответили: «Вообще, было бы здорово провести две гонки».

Говоря о том, сможет ли Ф1 в итоге выполнить собственный календарь, Прингл добавил: «Если за первый месяц вы проводите на паре трасс [в Шпильберге и Сильверстоуне] половину гонок, необходимых для чемпионата, с контролем все этих пузырей, карантина и так далее, то это уже будет серьезный шаг к тому, чтобы успешно организовать все восемь необходимых этапов».