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Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Босс «Сильверстоуна» предлагал Формуле 1 принять 12 Гран При за месяц

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Босс «Сильверстоуна» предлагал Формуле 1 принять 12 Гран При за месяц
Автор:
, Редактор
25 июл. 2020 г., 08:12

В разгар коронавинусной пандемии Стюарт Прингл озвучил руководству чемпионата мира экстремальный план, который бы точно позволил сезону состояться

В следующий уик-энд сезон Формулы 1 продолжится в британском Сильверстоуне. С разницей в неделю там пройдут Гран При Великобритании и гонка в честь 70-летия Ф1.

Сейчас календарь чемпионата уже включает 13 этапов, к которым позже почти наверняка добавятся еще несколько. Однако в конце весны, когда гонки отменяли одну за другой, совсем не было уверенности в столь благополучном исходе.

Чтобы сезон был признан состоявшимся, Формула 1 должна была провести как минимум восемь этапов. В противном случае промоутеры чемпионата теряли средства, полученные от телекомпаний за право транслировать Гран При. 

Руководитель трассы в Сильверстоуне Стюарт Прингл рассказал, что в ситуации неопределенности он предложил Формуле 1 план, который гарантированно снимал этот вопрос. 

«Мы сказали, что поддержим их всем, чем можем в рамках разумного, – признался Прингл Motorsport.com. – И в какой-то момент даже озвучили идею предоставить трассу на целый месяц. 

Был период, когда все выглядело так, что переезжать между разными локациями просто не получится. И идея звучала просто: посадить итальянские и швейцарскую команды на корабль, добавить туда же Pirelli, и затем просто оставить их в Сильверстоуне на пару месяцев, проведя за это время 12 гонок [при пустых трибунах] и показав их по ТВ.

Разумеется, было понятно, что это получилось бы невероятно скучно. Так что они подумали и вскоре ответили: «Вообще, было бы здорово провести две гонки».

Говоря о том, сможет ли Ф1 в итоге выполнить собственный календарь, Прингл добавил: «Если за первый месяц вы проводите на паре трасс [в Шпильберге и Сильверстоуне] половину гонок, необходимых для чемпионата, с контролем все этих пузырей, карантина и так далее, то это уже будет серьезный шаг к тому, чтобы успешно организовать все восемь необходимых этапов». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании
Местонахождение Сильверстоун
Автор Алекс Калинаукас

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