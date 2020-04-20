Босс Сильверстоуна: Ф1 покажет календарь в начале мая
По словам представителей британской трассы, сейчас они активно обсуждают с организаторами чемпионата проведение двух этапов подряд
Руководство Формулы 1 ведет переговоры с трассой в Сильверстоуне об организации на автодроме нескольких гонок – но двух, а не трех, как ранее сообщали европейские СМИ. Об этом британской газете Guardian рассказал Стюарт Прингл, управляющий директор трека.
«Мы обсуждаем все возможные варианты – и две гонки за два уик-энда подряд, и две гонки за один уик-энд. Само собой, обсуждается вариант гонок без зрителей, – пояснил Прингл. – И я абсолютно уверен, что мы сможем выполнить любую из этих задач. У нас все в порядке и со знаниями, и с опытами – и мы готовы действовать быстро и гибко».
Читайте также:
Менеджер также намекнул, когда можно ждать от руководства Формулы 1 информации о новой версии календаря чемпионата.
«Думаю, связанные с календарем решения будут приняты в начале мая. Нет смысла запускать процесс, пока нет надежной схемы, которая гарантировала бы проведение гонок одной за другой без новых переносов и отмен. В целом, если нам не придется готовиться к приему зрителей, нас вполне устраивает такой график верстки календаря».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Великобритании Билеты
|Автор
|Кирилл Качнов
Босс Сильверстоуна: Ф1 покажет календарь в начале мая
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
пн 1 дек.
пн 1 дек.
|
19:03
23:29
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты