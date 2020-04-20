Руководство Формулы 1 ведет переговоры с трассой в Сильверстоуне об организации на автодроме нескольких гонок – но двух, а не трех, как ранее сообщали европейские СМИ. Об этом британской газете Guardian рассказал Стюарт Прингл, управляющий директор трека.

«Мы обсуждаем все возможные варианты – и две гонки за два уик-энда подряд, и две гонки за один уик-энд. Само собой, обсуждается вариант гонок без зрителей, – пояснил Прингл. – И я абсолютно уверен, что мы сможем выполнить любую из этих задач. У нас все в порядке и со знаниями, и с опытами – и мы готовы действовать быстро и гибко».

Менеджер также намекнул, когда можно ждать от руководства Формулы 1 информации о новой версии календаря чемпионата.

«Думаю, связанные с календарем решения будут приняты в начале мая. Нет смысла запускать процесс, пока нет надежной схемы, которая гарантировала бы проведение гонок одной за другой без новых переносов и отмен. В целом, если нам не придется готовиться к приему зрителей, нас вполне устраивает такой график верстки календаря».