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Формула 1 / Гран При США Новости

Босс Риккардо показал в Остине новую татуировку

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Зак Браун набил на левом плече схему трассы в Монце

Босс Риккардо показал в Остине новую татуировку

Как мы вчера уже писали, глава Mclaren Racing Зак Браун в Остине неожиданно сделал себе на левом предплечье татуировку. Тогда, впрочем, команда не сообщила, что именно на ней изображено.

Теперь стало известно, что Браун набил весьма минималистичное изображение со схемой трассы в Монце и датой 12 сентября 2021 года. Именно в этот день Даниэль Риккардо принес McLaren первую победу с 2021 года, впервые выиграв за команду после того, как к ней присоединился Браун.

 

Год назад предыдущий босс Риккардо, тогдашний глава Renault Сириль Абитбуль поспорил с австралийцем о том, что если тот поднимется на подиум, то Абитбуль сделает себе тату. Риккардо поднялся на подиум, и Абитбуль пообещал исполнить обещание и даже недавно сам об этом напомнил, прислав гонщику варианты эскизов наколки. Но пока татуировку так и не сделал.

В отличие от Абитбуля, Браун спорить с Риккардо на татуировку отказался. Зато без всякого спора добровольно согласился на тату.

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