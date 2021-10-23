Босс Риккардо набил тату! Но это не тот, о ком вы подумали

Команда McLaren опубликовала фотографию, на которой главе гоночного подразделения концерна делают татуировку. Само изображение обещают показать позже.

Нюанс этой новости в том, что прежде Браун отказался спорить со своим гонщиком Даниэлем Риккардо на татуировку в случае высокого результата в гонке. Зато об этом с Риккардо спорил его бывший начальник по команде Renault Сириль Абитбуль.

После того, как Riccardo принес Renault подиум, Абитбуль признал, что должен сделать татуировку, но до сих пор это остается только планами француза (хотя недавно он подтвердил намерение их выполнить и даже прислал Риккардо эскизы на выбор).

Сам Браун также спорил с Риккардо, но не на татуировку. За победу в Монце глава McLaren Racing разрешил своему пилоту проехать в Остине на гоночном автомобиле Chevrolet из NASCAR, который находится в личной коллекции Брауна.