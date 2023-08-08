Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Нынешнюю ситуацию в Alpine F1 правильнее всего будет назвать кризисом. С точки зрения результатов команда заметно откатилась назад по сравнению с прошлым сезоном – тогда к летнему перерыву она подошла на четвертой строчке в Кубке конструкторов, сумев заработать очки во всех Гран При, кроме одного.

Сейчас, несмотря на трофей из Монако, зачетных баллов почти вдвое меньше, а в таблице коллектив идет только шестым. Вдобавок, после Гран При Бельгии он разом потерял трех ключевых сотрудников: руководителя Отмара Сафнауэра, спортивного директора Алана Пермейна и технического директора Пэта Фрая.

Также был отстранен от работы глава всего бренда Alpine Лоран Росси.

Несмотря на очевидные сложности, глава Группы Renault Лука Де Мео заверил, что у проекта блестящее будущее.

«Alpine станет французской Ferrari, – объяснил менеджер в интервью Sky Италия. – Сейчас французы не слишком интересуются гонками, но это лишь потому, что у них нет предмета для страсти, как Ferrari у итальянцев.

Нам важно сделать так, чтобы Alpine вызывала эмоции. Для этого нужно совместить богатую историю команды с ее нынешними цветами, чтобы привлечь как можно больше поклонников».

При этом Де Мео не обозначил никаких конкретных шагов для достижения этих целей – и не назвал сроков, в течение которых к «французской Ferrari» придут успехи.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images