Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari
Лука Де Мео озвучил амбициозные планы в отношении команды из Энстоуна
Нынешнюю ситуацию в Alpine F1 правильнее всего будет назвать кризисом. С точки зрения результатов команда заметно откатилась назад по сравнению с прошлым сезоном – тогда к летнему перерыву она подошла на четвертой строчке в Кубке конструкторов, сумев заработать очки во всех Гран При, кроме одного.
Сейчас, несмотря на трофей из Монако, зачетных баллов почти вдвое меньше, а в таблице коллектив идет только шестым. Вдобавок, после Гран При Бельгии он разом потерял трех ключевых сотрудников: руководителя Отмара Сафнауэра, спортивного директора Алана Пермейна и технического директора Пэта Фрая.
Также был отстранен от работы глава всего бренда Alpine Лоран Росси.
Несмотря на очевидные сложности, глава Группы Renault Лука Де Мео заверил, что у проекта блестящее будущее.
«Alpine станет французской Ferrari, – объяснил менеджер в интервью Sky Италия. – Сейчас французы не слишком интересуются гонками, но это лишь потому, что у них нет предмета для страсти, как Ferrari у итальянцев.
Нам важно сделать так, чтобы Alpine вызывала эмоции. Для этого нужно совместить богатую историю команды с ее нынешними цветами, чтобы привлечь как можно больше поклонников».
При этом Де Мео не обозначил никаких конкретных шагов для достижения этих целей – и не назвал сроков, в течение которых к «французской Ferrari» придут успехи.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы
Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить
210 миллионов за пять лет. СМИ разузнали детали нового контракта Леклера
210 миллионов за пять лет. СМИ разузнали детали нового контракта Леклера 210 миллионов за пять лет. СМИ разузнали детали нового контракта Леклера
«Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari
«Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari «Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari
Самое важное:
Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили
Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили
AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации
AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации
Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества
Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества
Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari
Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.