Босс Renault поддержал отказ пилотов от кибергонок
Сириль Абитбуль сделал весьма спорное заявление, подав нежелание гонщиков стартовать в виртуальных заездов как похвальное проявление честности
В отсутствие реальных гонок Формулы 1 организаторы турнира проводят виртуальные Гран При в дни, когда должны были пройти этапы чемпионата мира. Однако большинство действующих гонщиков Ф1 не стали участвовать в этих соревнованиях – что вызывает определенное недоумение среди экспертов и болельщиков.
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Среди прочих такими «отказниками» стали Даниэль Риккардо и Эстебан Окон. По мнению лидера Renault, в виртуальных заездах нет особого смысла. «У меня есть выбор: всерьез браться за участие в этих гонках – или активнее тренироваться, – изложил свою позицию Риккардо, который проводит вынужденную паузу на семейной ферме в окрестностях Перта. – Я предпочитаю тренироваться, так как это гораздо полезнее».
Своего подопечного поддержал руководитель команды Renault. «Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит в виртуальном мире, – рассказал Сириль Абитбуль в интервью французскому изданию Auto Hebdo. – Нам повезло, что наши пилоты из младших формул не против посоревноваться – это отличный способ поддерживать связь с болельщиками.
Но я не собираюсь заставлять гонщиков основного состава делать то, чего они не хотят. Люди из Liberty мотивируют нас не отказываться от участия, но они не могут чего-либо потребовать от таких пилотов, как Хэмилтон, Феттель или Риккардо. И хорошо, что парни могут оставаться самими собой, оставаться честными с публикой».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
Босс Renault поддержал отказ пилотов от кибергонок
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