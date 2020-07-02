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Формула 1 / Новость

Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе

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Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе
Автор:
, Главный редактор
2 июл. 2020 г., 14:59

Сириль Абитбуль рассчитывает, что появление в календаре новых трасс может сделать 2020 год особенно увлекательным и запоминающимся

Руководитель команды Renault Сириль Абитбуль считает более чем реальным вариант, при котором подавляющее большинство этапов чемпионата Формулы 1 в этом году пройдет на европейских трассах. 

«Провести этапы за пределами Европы будет очень сложно, – пояснил менеджер в интервью французской телекомпании Canal+. – Шансы организовать гонки в Бахрейне и Абу-Даби выглядят более или менее реальными – с другими же этапами, с Китаем и Сочи, о которых сейчас говорят, все гораздо сложнее. На мой взгляд, сейчас еще не сложились условия, чтобы Формула 1 могла планировать длинную серию гонок за пределами Европы».

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При этом Абитбуль не видит в отказе от большинства американских и азиатских этапов особой трагедии.

«Это может стать приятным побочным эффектом кризиса, – высказал свое мнение глава Renault. – Я имею в виду необходимость заметно освежить календарь. Мы в Формуле 1 привыкли, что одни и те же гонки проходят на одних и тех же трассах в одни и те же сроки – в Монако, к примеру. А теперь все происходит по-новому, перед нами стоят новые вызовы – и нужны новые способы для их решения.

 Сейчас идет речь о возможности выступить на трассах, где гонки Формулы 1 давно не проводились или еще не проводились. О части этих трасс уже вовсю пишут в СМИ, ведутся переговоры и с автодромами, о которых в газетах еще не писали. И мне это кажется очень хорошей идеей».

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Автор Кирилл Качнов

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