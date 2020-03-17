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Формула 1 / Новость

Босс Renault о приглашении Феттеля: «Не хочу говорить нет»

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Босс Renault о приглашении Феттеля: «Не хочу говорить нет»
Автор:
, журналист (Франция)
17 мар. 2020 г., 04:20

Глава команды Renault в Формуле 1 Сирил Абитбуль ответил на вопрос о возможном приглашении четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. По словам руководителя коллектива, Феттель остается одним из кандидатов. Но больше шансов имеют молодые пилоты, которые еще не выступают в Ф1

Директор гоночного коллектива Renault Сирил Абитбуль включил Себастьяна Феттеля в список претендентов на попадание в команду. Такое признание француз сделал в интервью на телеканале Canal+.

Когда босса команды Формулы 1 спросили о возможном приглашении Феттеля на сезон-2021, Абитбуль ответил: «Не хочу говорить нет. Он великий гонщик и великий чемпион. Он выиграл четыре чемпионских титула с моторами Renault. Поэтому, пожалуйста, не относите то, что я сейчас скажу, на счет Себастьяна: я предпочитаю работать с гонщиками, которые будут успешны завтра, а не с героями вчерашнего дня».

У нас есть собственная академия гонщиков. Туда входят пилоты, которые могут дебютировать в Формуле 1 в 2021 или 2022 году. Очевидно, один из них – это Кристиан Лундгор, который в этом сезоне поедет в Формуле 2, – добавил Абитбуль.

В то же время, основным кандидатом на место в Renault в 2021 году, похоже, остается Даниэль Риккардо. Контракт австралийца с заводским коллективом истекает в конце этого сезона. После этого Риккардо может продлить соглашение, а может попробовать уйти в другую команду Ф1.

«[Для нового контракта] нам нужна база, хорошая база, – заявил Абитбуль. – Понимаю, что это ответ без ответа, но нам и впрямь нужно дождаться первых гонок, прежде чем говорить о будущем. Сделали ли мы шаг вперед? Появилось ли у нас больше уверенности, чем в прошлом году? Интегрировался ли Даниэль в команду лучше, чем годом ранее? И если мы почувствуем, что это сотрудничество может принести плоды, то почему бы и нет».

В 2020 году напарником Риккардо станет Эстебан Окон. Контракт француза рассчитан на несколько лет, поэтому в сезоне-2021 Окон должен остаться в Renault.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Фабьен Гайяр

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