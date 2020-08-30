Босс Red Bull объяснил решение, стоившее Элбону пятого места

Гонка в Спа оказалась не слишком захватывающей в тактическом плане: практически все ее участники провели свой единственный пит-стоп с тот момент, когда после аварии с участием Антонио Джовинацци и Джорджа Расселла судьи выпустили машину безопасности.

Так как до финиша в тот момент оставалось еще три четверти дистанции, во всех командах для своих гонщиков выбрали на второй отрезок состав Hard. Лишь Алекс Элбон из Red Bull получил Medium – и такой выбор оказался неверным.

Занимая пятое место, англо-тайский пилот не смог удержать его, потеряв темп в концовке. Он пропустил Эстебана Окона из Renault, которого обошел во время пит-стопов, и с трудом удержал позади Ландо Норриса из McLaren. После финиша Элбон назвал именно выбор шин причиной своего поражения.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил, что тактический штаб оценивал ситуацию несколько иначе.

«Мы считали, что именно этот вариант обеспечивает нам наилучшие шансы в споре с соперниками из Renault, – объяснил он на вечернем медиа-брифинге. – Нам удалось опередить одного из их гонщиков по ходу пит-стопов, наши парни отработали быстрее. И такие шины [Medium], по нашему мнению, лучше всего подходили для атаки на трассе.

Но, к сожалению, из-за их износа Алексу пришлось непросто. Он не смог удержать в концовке пятое место. Но все же он хорошо делал свою работу, обороняясь от соперников».

По итогам Гран При Бельгии Элбон поднялся с шестой на четвертую строчку в общем зачете. При этом от своего напарника Макса Ферстаппена он отстает на 62 очка.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл