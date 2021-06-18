Макс Ферстаппен и Валттери Боттас завершили первый день уик-энда в Ле-Кастелле с разницей менее одной сотой секунды. Глава Red Bull Кристиан Хорнер назвал такой результат обнадеживающим, учитывая историю французских гонок 2018 и 2019 года, которые остались за Льюисом Хэмилтоном .

«Если вспомнить, как проходили два предыдущих Гран При на этой трассе, то мы видели доминирование Mercedes, – объяснил он в интервью пресс-службе Ф1. – Потому, если мы будем сильны здесь, это можно считать добрым знаком с прицелом на следующие гонки».

Сравнивая возможности двух машин, Хорнер добавил: «Силы здесь практически сбалансированы. Они [Mercedes] чуть быстрее на первом секторе, мы – на втором. На третьем результаты очень близки. Так что это обычные качели, какие были и на прошлых этапах».

При этом глава RBR объяснил, каким образом его команде можно взять верх над главным соперником: «Думаю, борьба в квалификации будет очень упорной. Тут потребуется проехать безупречный круг, для чего очень важно вывести шины в оптимальный диапазон и получить от них максимум. Это же касается и настроек.

Пока что оба гонщика Mercedes выглядят очень быстрыми. Но на длинных сериях у нас тоже все неплохо, потому будет невероятно важно хорошо проехать завтра квалификационные круги».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги