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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Босс Red Bull: Норриса наказали напрасно

По мнению Кристиана Хорнера, сражение пилота McLaren с Серхио Пересом не требовало судейского вмешательства

Босс Red Bull: Норриса наказали напрасно

Если Макс Ферстаппен не испытал сложностей на пути к победе в Гран При Австрии, то спор за последующие позиции вышел куда более острым. На четвертом круге Серхио Перес атаковал занимающего второе место Ландо Норриса – и оказался в гравии.

После этого гонщик Red Bull откатился далеко назад, а его соперника из McLaren судьи назвали виновником и оштрафовали на пять секунд. 

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По мнению главы Red Bull Racing Кристиана Хорнера, эпизод был вполне гоночным, потому наказывать в этот раз никого не стоило. 

«Я не увидел никаких серьезных проблем в действиях Ландо, – сказал Хорнер в эфире Sky Sports. – Это были гонки, жесткие гонки, борьба колесо в колесо. Но ему решили дать штраф – и после этого судьям пришлось делать то же самое в эпизодах с [Пересом] и Леклером. Но таковы гонки».

Прорываясь наверх после эпизода с Норрисом в самом начале, Серхио Перес сам дважды вытеснял в гравий Шарля Леклера. За это к его результату добавили десять секунд, что стоило мексиканцу одной позиции в итоговом протоколе.  

Хорнер добавил: «Впрочем, важно исключить ситуации, когда гонщики сами выезжают с трассы, а затем требуют наказания для соперников. Но как по мне, в этот раз мы видели просто жесткие поединки. Потому это [вынесение наказаний] расстраивает».

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Говоря про Ферстаппена, глава Red Bull отметил: «Фантастическая победа. Это наша домашняя гонка, и Макс провел ее безупречно. Ни единой ошибки – лидерство, лучшее время круга. Просто чистое выступление.

На стартовой прямой он начал чуть смещаться из стороны в сторону, чтобы не дать Ландо слипстрим. Это старый картинговый трюк. Было очень важно не пропустить Ландо, так как сегодня у McLaren была отличная скорость».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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