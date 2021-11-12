Босс Red Bull: Для нас штраф Хэмилтона ничего не поменял

Перед стартом Гран При в Бразилии, где в третий раз в нынешнем сезоне Ф1 будет использоваться спринтерский формат, команда Mercedes установила новый мотор Льюису Хэмилтону.

Это значит, что британец потеряет в воскресенье пять позиций на стартовой решетке, что еще больше осложнит ему борьбу за титул с Максом Ферстаппеном из Red Bull, который и так на 19 очков впереди.

Несмотря на благоприятное для его команды развитие событий, глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер не увидел в штрафе Льюиса причин для расслабленности.

«Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы как можно лучше выполнить свою работу, – объяснил он в интервью Sky Sports F1. – Сегодня в ход уик-энда может вмешаться погода, нас ждет спринтерская гонка [в субботу], а затем главная в воскресенье.

Понятно, почему в Mercedes приняли тактическое решение менять мотор именно здесь, ведь они потеряют позиции только в воскресенье.

Мы же заняты своей работой и хотим справиться с ней наилучшим образом. Для нас их штраф ничего не поменял».

Хорнер добавил, что в самой Red Bull больше не планируют замен мотора для Ферстаппена: «Пока все идет нормально, мы рассчитываем завершить чемпионат с теми двигателями, которые есть сейчас.

Из трех, которые были со старта сезона, мы потеряли один в аварии на "Сильверстоуне". Но после [установки нового и] штрафа в Сочи мы вернулись в хорошую форму.

Так что, если не будет чего-то аномального, нам по силам закончить год с тем, что есть».