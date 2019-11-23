Босс Racing Point: Тщательно следим за Шумахером и Латиффи
Вакансии в британской команде откроются, похоже, еще не скоро – однако в распоряжении Отмара Сафнауэра, по его словам, есть даже специальные программы для отслеживания прогресса перспективных молодых гонщиков.
Руководитель команды Racing Point Отмар Сафнауэр рассказал журналистам, что наличие долгосрочных контрактов с двумя пилотами не мешает его команде наблюдать за выступлениями молодых спортсменов.
«Мы держим в поле зрения сразу несколько пилотов, - цитирует менеджера Speedweek.com. – И не просто время от времени поглядываем, как у них дела. Мы очень тщательно отслеживаем все их выступления. Даже написали специальную программу, куда заносятся все результаты. Конечно, на какой-то серьезный анализ это не тянет, но общее представление может дать».
При этом Сафнауэр назвал два конкретных имени – Мик Шумахер и Николя Латиффи. Последний пилот хорошо знаком британской команде, так как являлся ее тест-пилотом в прошлом году. В настоящий момент оба гонщика выступают в Формуле 2 и перед последним этапом занимают 12-е и 2-е места соответственно.
За Racing Point в настоящий момент выступают Серхио Перес и Лэнс Стролл. Мексиканец недавно подписал с командой новый трехлетний контракт, в то время как канадец является сыном фактического владельца команды – в связи с чем его место в коллективе также не ставится под вопрос.
«Лэнс – умный парень, несмотря на молодость, – поделился Сафнауэр своими наблюдениями с журналистами. – Его старты – это настоящее шоу. Но он по-прежнему учится, особенно в сфере работы с шинами. Плюс порой ему не везет. Обычно он хорошо начинает гонку, но потом пара соперников просачивается вперед – и он теряет темп».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Босс Racing Point: Тщательно следим за Шумахером и Латиффи
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