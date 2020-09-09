Босс Racing Point опроверг факт переговоров с Феттелем

С июля в Формуле 1 ходят слухи о переходе Себастьяна Феттеля в Racing Point. По разным данным, о сделке должно было быть объявлено сначала до 31 июля, потом до Гран При Бельгии, однако до сих пор официального заявления на этот счет не было.

Сам Феттель сообщал, что вел переговоры с будущей Aston Martin, но в команде его слова не подтверждали. Для найма немца Racing Point пришлось бы уволить Серхио Переса и выплатить ему несколько миллионов долларов в качестве неустойки.

Однако после Гран При Италии руководитель команды Отмар Сафнауэр заверил, что Racing Point не изменит свой состав, и даже не думает о найме Феттеля.

«Мы подтвердили свой состав два года назад. Больше подтверждать нечего. Феттеля мы никогда и не рассматривали», – сказал Сафнауэр в интервью Auto Motor und Sport.