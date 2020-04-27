Босс Racing Point: Нужен ли вообще новый регламент?

Глава команды Racing Point Отмар Сафнауэр считает, что руководству Формулы 1 и коллективам-участникам чемпионата стоит еще раз тщательно оценить преимущества и недостатки нового технического регламента, который должен заметно изменить конструкцию и облик гоночных автомобилей.

«Если выяснится, что и с нынешними машинами гонки увлекательны, будет более чем логично рассмотреть вопрос о переносе вступления в силу новых требований еще на год, – озвучил менеджер свою концепцию в интервью официальному сайту Формулы 1. – А может быть, еще раз тщательно рассмотреть обе концепции – старую и новую. Не исключено, что старая окажется не так плоха.

Если мы обойдемся без радикальных изменений технических требований, то сэкономим немало денег. А в нынешней обстановке мы должны приложить максимум усилий, чтобы снизить свои расходы».

Напомним, что новый технический регламент изначально должен был вступить в силу в 2021 году – однако на фоне эпидемии коронавируса и возможных финансовых сложностей FIA, организаторы чемпионата мира и команды договорились, что изменения в правилах начнут действовать на год позже. Позже начала всерьез обсуждаться возможность перенести соответствующий срок еще на один сезон.