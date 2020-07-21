Racing Point оказалась в центре набирающего силу скандала – участники Ф1 обвиняют коллектив в том, что вместо создания собственной машины к сезону 2020 года в Сильверстоуне просто скопировали чемпионскую Mercedes W10.

Renault уже дважды подавала в FIA протест на незаконность конструкции розовой RP20, однако в самой команде уверяют, что они использовали лишь фотоснимки Mercedes, а конструированием занимались самостоятельно.

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Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр заявил, что соперники просто не оценили выгоды от их подхода. Отвечая на вопрос, действительно ли в современной Ф1 проще скопировать, чем самому построить быструю машину, он заметил: «Да, это так. Хотят тут тоже есть известный риск.

Мы не знали, сработает ли наш подход. Существовала вероятность, что он отбросит нас назад. Когда мы, изучив множество фотографий, только начинали работу в аэродинамической трубе, то увидели оргомную потерю. Действительно огромную.

В самом начале она составляла секунду с круга. И нам пришлось вести собственные разработки в трубе и средствах вычислительной гидродинамики, чтобы оказаться на нынешнем уровне».

В Будапеште пилоты Racing Point стартовали со второго ряда, а Лэнс Стролл финишировал четвертым. В Кубке конструкторов команда занимает сейчас четвертое место, уступая всего одно очко McLaren.