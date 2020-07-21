Босс Racing Point: Начав копировать Mercedes, мы потеряли секунду
По словам Отмара Сафнауэра, в действительности все команды Ф1 изучают и копируют решения соперников
Racing Point оказалась в центре набирающего силу скандала – участники Ф1 обвиняют коллектив в том, что вместо создания собственной машины к сезону 2020 года в Сильверстоуне просто скопировали чемпионскую Mercedes W10.
Renault уже дважды подавала в FIA протест на незаконность конструкции розовой RP20, однако в самой команде уверяют, что они использовали лишь фотоснимки Mercedes, а конструированием занимались самостоятельно.
Читайте также:
Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр заявил, что соперники просто не оценили выгоды от их подхода. Отвечая на вопрос, действительно ли в современной Ф1 проще скопировать, чем самому построить быструю машину, он заметил: «Да, это так. Хотят тут тоже есть известный риск.
Мы не знали, сработает ли наш подход. Существовала вероятность, что он отбросит нас назад. Когда мы, изучив множество фотографий, только начинали работу в аэродинамической трубе, то увидели оргомную потерю. Действительно огромную.
В самом начале она составляла секунду с круга. И нам пришлось вести собственные разработки в трубе и средствах вычислительной гидродинамики, чтобы оказаться на нынешнем уровне».
В Будапеште пилоты Racing Point стартовали со второго ряда, а Лэнс Стролл финишировал четвертым. В Кубке конструкторов команда занимает сейчас четвертое место, уступая всего одно очко McLaren.
К 2020 году команда Лоуренса Стролла отказалась от концепции «задранного задка», которую использовала прежде, в пользу практически горизонтального расположения шасси. Такой подход, как известно, уже много лет применяют в Mercedes.
«Чем больше вы склоняете корпус вперед, тем выше риск, что придется менять что-то другое, – объяснил Сафнауэр. – Мы бы всегда придерживались прежней концепции, но покупаем коробки передач у Mercedes. Эти коробки рассчитаны на максимально низкий центр тяжести, потому нам постоянно приходилось идти на компромиссы в задней части машины, где критически важно обеспечить прижимную силу для стабильности шасси.
Из-за этого мы регулярно возвращались к мысли от отказе от склонения корпуса. И с этого года решились поступить так. Но даже в этом случае пришлось сделать пол-шага назад, чтобы затем продвинуться на шаг вперед. Иначе никак».
При этом, по мнению руководителя Racing Point, даже те, кто критикует подход его коллектива, сами используют схожие методы.
«Фотографии чужих машин рассматривают все, и большие команды, и маленькие, – сказал Отмар. – Просто кто-то умеет лучше интегрировать в свои машины то, что увидел на них.
Не стоит забывать, что это Эдриан Ньюи пришел к идее «выдувного днища» и склонения корпуса вперед, и его находками воспользовались многие, включая нас.
Уже тогда мы внимательно анализировали кадры Red Bull и пытались понять, как все работает. Просто у нас не получилось добиться той же эффективности. И у других команд тоже. Но все делают так, это не запрещено».
Читайте также:
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Джонатан Нобл