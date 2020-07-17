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Формула 1 / Новость

Босс Racing Point: Мы знали о протесте, но не стали ничего менять в машине

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Босс Racing Point: Мы знали о протесте, но не стали ничего менять в машине
Автор:
, Ответственный редактор
17 июл. 2020 г., 15:37

По словам Отмара Сафнауэра, команда из Сильверстоуна уверена в своей правоте, потому решила не убирать спорные воздуховоды

После финиша Гран При Штирии Renault оспорила законность использования соперниками из Racing Point нескольких технических решений. По мнению соперников, команда из Сильверстоуна использует детали прошлогодней машины Mercedes. Формальным поводом для протеста стала конструкция передних и задних тормозных воздуховодов. 

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Разбирательство дела в FIA состоится после этапа в Венгрии. Сейчас руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр заверил, что до старта сезона его коллектив убедился в легальности своего подхода, потому уверен в собственной правоте. 

«До нас доходили слухи о возможности протеста еще в Австралии, – рассказал он в интервью Sky Sports. – При этом мы ничего не меняли в конструкции, так как совершенно уверены в легальности машины и уже доказали это. 

Она была построена в рамках регламента, как технического, так и спортивного. Так что мы знали, что это [протест] должно произойти уже в Австралии, однако оставили все как есть. Ведь мы уже показывали все FIA, в марте они приезжали к нам на базу, изучали наш исследовательский отдел. Мы рады, что смогли все сделать правильно. И теперь скажем судьям [во время слушаний] именно это.

Говоря о том, почему Renault выбрала в качестве повода для протеста именно тормозные воздухозаборники, Сафнауэр добавил: «Должно быть, причина в том, что получить снимки внутреннего интерьера воздухозаборников куда сложнее или вовсе невозможно. А может потому, что их недавно перевели в список поименованных деталей (их команды должны разрабатывать самостоятельно – прим.ред.)».

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В завершении разговора главу Racing Point спросили, рассчитывает ли его команда навязать Red Bull борьбу в чемпионате. Сафнауэр сказал, что не исключает подобного развития событий: «Сложно говорить об этом. Думаю, на каких-то трассах будет именно так. А на других нет. Но на каких-то этапах мы, видимо, действительно не будем уступать Red Bull».

В сухой пятничной тренировке на «Хунгароринге» Серхио Перес с Лэнсом Строллом уступили по скорости только гонщикам Mercedes, а позже под дождем оба вновь вошли в пятерку сильнейших.

Дополнительная информация: Олег Карпов

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Александр Кабановский

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