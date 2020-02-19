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Босс Racing Point: Грожан может нарушить наши планы

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Босс Racing Point: Грожан может нарушить наши планы
Автор:
, Редактор
19 февр. 2020 г., 02:00

На презентации нового болида Отмар Сафнауэр пошутил на тему частых аварий с участием француза

В прошлом сезоне пилот Haas Ромен Грожан трижды не финишировал из-за столкновений на трассе и еще чаще становился участником небольших аварий. Несмотря на то, что далеко не все столкновения происходили по вине самого Грожана, в паддоке за французом закрепилась слава если не рискового пилота, то по крайней мере гонщика, которого преследуют неприятности.

Во время презентации нового болида Racing Point на тему Грожана пошутил и руководитель этой команды Отмар Шафнауэр.

«Мы хотели бы, чтобы обе наши машины в каждой гонке финишировали в очках, чего нам уже удавалось добиться в прошлом, – сказал Шафнауэр. – К сожалению, уже на первом круге гонки этому могут помешать. Пока Ромен Грожан участвует в гонках, всегда есть шанс, что он выбьет кого-то на старте.

Так что наша задача заключается в том, чтобы как минимум дать нашим гонщикам шанс всегда бороться за очки».

Из-за неудач и частых сходов Грожан набрал в прошлом году всего восемь очков против 20 у его напарника Кевина Магнуссена.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Автор Сергей Иванов

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