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Формула 1 Новость

Босс Pirelli рассказал, как изменятся шины в 2023 году

По словам Марио Изолы, в новом сезоне Ф1 как минимум два состава сликов станут другими

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Босс Pirelli рассказал, как изменятся шины в 2023 году
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По ходу второй пятничной тренировки Гран При Японии гоночный босс Pirelli Марио Изола стал гостем студии Sky Sport и рассказал, над чем сейчас работает компания в преддверии нового чемпионата мира Формулы 1. 

«Машины нынешнего сезона сильно страдают от недостаточной поворачиваемости, – объяснил итальянец. – Она особенно сильно проявляется в медленных поворотах. К сожалению, шинам не хватает сцепления – в прошлом году, проводя заезды на "мулах", мы не видели такой ситуации. 

Так что мы намерены добавить шинам сцепления. В особенности это касается [самого жесткого] состава С1. Мы намерены сделать его ближе к С2. 

Кроме того, в этом сезоне мы видим, что составы С3 и С4 очень близки по характеристиками. Так что мы собираемся изменить С3, чтобы эти слики были по своим свойствам посередине между С2 и С4».

Он добавил: «Также будет улучшена силовая структура шин, чтобы иметь возможность немного снизить минимальное давление в них, которое мы устанавливаем для каждого Гран При. В командах очень не любят высокое давление, но мы должны искать компромисс между ним и целостностью шины». 

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Испытания в Японии не состоятся

На «Сузуке» и в Остине Pirelli планировала провести испытания прототипов шин 2023 года во второй пятничной тренировке, которую для этого удлинили на полчаса.

Однако погода в Японии не позволила провести эти тесты – из-за дождя шинники отказались от планов и решили воспользоваться резервным этапом в Мехико. 

«Жаль, что так вышло, – признался Изола. – В Мексике у нас будут мягкие составы, а здесь мы используем жесткие, которые и важно было проверить. Но, увы, Pirelli не управляет погодой».

Несмотря на отказ от шинных тестов, вторая тренировка на «Сузуке» все равно продлится 90 минут, а не 60.

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