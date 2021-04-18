По ходу Гран При Эмилии-Романьи в Имоле глава команды Aston Martin Отмар Сафнауэр призвал FIA пересмотреть правила Формулы 1 – этой зимой вступили в силу новые ограничения не геометрию днища, что ударило по одним командам сильнее, чем по другим. Больше всего пострадали Mercedes и копирующая их машины Aston Martin. Сафнауэр даже допустил, что его коллектив обратится в суд, чтобы добиться своего.

Эту ситуация в эфире телеканала Sky Sports прокомментировал Ральф Шумахер – в последнее время 44-летний экс-пилот Ф1 окончательно отобрал у Жака Вильнева звание самого скандального эксперта в паддоке, и мимо этой темы немец пройти, конечно, не смог.

«Даже если оставить в стороне тот тон, в котором было сделано это заявление, меня удивляет, как можно было уже ко второй гонке определить, что они пострадали больше остальны?» – сказал Ральф.

Он добавил: «Большой босс (Лоуренс Стролл, владелец команды – прим.ред.) ненавидит проигрывать. Он не привык к этому в бизнесе. И еще он из тех людей, кто стремится заявить о себе. И сейчас он пытается добиться именно такого результата.

Но вместо этого Red Bull отхлестала Aston Martin по лицу».

В паддоке сразу дали понять, что попытки команды из Сильверстоуна оспорить принятые FIA решения едва ли увенчаются успехом.

«Я вообще не могу этого понять, – высказал свою позицию глава AlphaTauri Франц Тост. – Это была встреча всех технических директоров. Они обсудили и утвердили изменения. Дискуссия касалась именно днища. И технические директора Mercedes и Aston Martin тоже были там.

Когда изменения были согласованы, их утвердили Комиссия Ф1 и Всемирный совет. Были соблюдены все процедуры. Потому мне не понятно, когда кто-то просто так говорит: "А давайте теперь поменяем эти правила"».

Также не вполне ясно, чего именно хочет Aston Martin. Если речь идет о возвращении отрезанных от днища треугольников, это вызовет сразу несколько серьезных противоречий.

Изменения были проведены для снижения нагрузки на шины, то есть по соображениям безопасности. Если же команда хочет компенсировать зимние потери в эффективности, то опять же не ясно, как это можно реализовать по ходу сезона – ведь соперники точно не поддержат такие действия.

«Я не могу понять их аргументы, – сказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – Команда Racing Point сама согласилась на эти изменения. И сейчас я не вижу не юридической, ни какой-то иной возможности вернуть все назад».

Тем временем Ральф Шумахер выдвинул собственное предположение: «В прошлом году их лишили очков. Теперь они хотят поквитаться».

В сезоне-2020 у Racing Point отобрали 15 зачетных баллов, так как суд признал незаконное копирование узлов Mercedes. Это стоило коллективу из Сильверстоуна третьей позиции в Кубке конструкторов – и значительной суммы призовых.