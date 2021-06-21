Босс Mercedes похвалил Боттаса за ругань по радио

Для Валттери Боттаса вторая половина Гран При Франции оказалась сложной. Финский пилот Mercedes первым среди лидеров провел плановый пит-стоп, потому в концовке вынужден был вести борьбу на сильно изношенной резине – и в итоге уступил Серхио Пересу, не попав на подиум.

Когда стало ясно, что тактика чемпионской команды не оправдывает себя, Валттери позволил себе несколько бранных выражений по ходу радиообмена с мостиком.

«Почему, ***, никто не слушал меня, когда я говорил о двух пит-стопах, – сказал он. – Эти ****** шины изношены в край».

На вечернем медиа-брифинге главу Mercedes Тото Вольфа попросили оценить действия пилота. Австриец не только не стал ругать Боттаса, но даже похвалил.

«Мне понравилось, это было сказано от самого сердца, – объяснил он свое отношение. – Он не стал накапливать все в себе.

При этом мы по-прежнему полагаем, что в нашем случае вариант с одним пит-стопом был более предпочтительным.

Но ему пришлось отчаянно атаковать после пит-стопа, нагружая шины, и в итоге те оказались слишком сильно изношены, чтобы без проблем выдержать до финиша».

Тото добавил: «Я все равно считаю, что Валттери провел хорошую гонку. Большую часть дистанции он удерживался за Льюисом и Максом.

Затем события стали развиваться по неудачному сценарию. Думаю, Льюису удавалось лучше следить за шинами. Мы разберемся с этими вопросами в самом ближайшем будущем. Но мы видим прогресс Валттери как в квалификациях, так и в гонках – сомнений в этом нет».