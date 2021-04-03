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Формула 1 / Новость

Босс Mercedes не поверил в слова Боттаса об уходе из Ф1

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Штефан Элен

По мнению Тото Вольфа, хоть финский пилот и недоволен тем, что команда делает ставку на Льюиса Хэмилтона, но едва ли завершит из-за этого карьеру

Босс Mercedes не поверил в слова Боттаса об уходе из Ф1

В вышедшей недавно документальной ленте Drive to Survive, посвященной Формуле 1, есть эпизод, посвященный Валттери Боттасу. Финна настолько разозлили события гонки в Сочи 2018 года, где его обязали пропустить вперед Льюиса Хэмилтона, что гонщик, по собственным словам, был близок к уходу из чемпионата.

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Журналисты поинтересовались у главы Mercedes F1 Тото Вольфа, допускал ли тот возможность подобного развития событий.

«Нет, – прямо признался австриец. – Разумеется, он был очень расстроен. И я это понимаю. Но не думаю, что он был близок к уходу. Он слишком любит соперничество, чтобы поступить так. 

При этом я прекрасно понимаю, что в пылу эмоций после такой гонки ты можешь неверно оценивать происходящее».

Вольф добавил, что та сочинская история и ему самому не принесла никаких позитивных эмоций. 

«Это была ужасная ситуация для всех нас, – признал Тото. – Прежде всего из-за того, что мы должны были отдать этот приказ. Я считаю, что он был обязателен, исходя из того, как складывалась борьба с Себастьяном [Феттелем]. Валттери сдерживал преследователей, а Льюис проскочил вперед.  

Мне самому это было очень неприятно, и я могу представить, что для него самого все это было во много раз хуже».

Глава Mercedes также рассказал, что Валттери подходит к соперничеству с Хэмилтоном не так, как это делал прежде выступавший за команду Нико Росберг.

«Валттери – это не Нико, – объяснил Вольф. – Он работает иначе. У него точно есть внутреннее желание подобраться ближе к Льюису и опередить его. Но сделать это по-своему, иначе.   

Это связано с твоей собственной формой, ожиданиями, с умением чувствовать политические моменты. Нико был в этом очень хорош. Это надо признать безо всякой зависти».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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