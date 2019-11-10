Босс McLaren: Зарплаты гонщиков нужно включить в лимит бюджетов
По словам босса McLaren Зака Брауна, в стремлении ограничить с 2021 года затраты команд-участниц Формула 1 во многом остановилась на полпути.
В 2021 году Формула 1 ограничит бюджеты команд-участниц: одной команде будет запрещено тратить больше 175 миллионов долларов за сезон. Однако в эту сумму не будут включены зарплаты гонщиков и ряд других статей расходов – в том числе на маркетинговые активности и разработку силовых установок. Генеральный директор McLaren Зак Браун считает, что траты команд на услуги гонщиков зря оставлены за пределами бюджетных ограничений.
«Эти расходы на гонщиков тоже должны подпадать под лимит. Вне зависимости от того, каким этот лимит будет, – приводит слова Зака Брауна Motorsport-Week. – Это вынудит команды задумываться, на что они хотят тратить деньги.
Если вы чувствуете, что гонщик вносит ощутимый вклад в успех – продолжайте ему платить столько же, сколько и сегодня. Но команды оказались бы под давлением. Стали бы соревноваться: где гонщика ценят выше всего?
Если включить зарплаты в список трат, подпадающих под ограничение, это не приведет к автоматическому снижению доходов пилотов. Всего лишь заставит команды тщательнее принимать решения, куда тратить деньги».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Босс McLaren: Зарплаты гонщиков нужно включить в лимит бюджетов
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