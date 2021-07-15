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Формула 1 Новости

Босс McLaren заболел ковидом

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Зак Браун пропустит Гран При в Сильверстоуне

Босс McLaren заболел ковидом

С прошлого года в Формуле 1 многие переболели коронавирусом. В частности, болезнь перенесли гонщики Льюис Хэмилтон, Серхио Перес, Шарль Леклер и Лэнс Стролл. 

В чемпионате принимаются строгие меры предосторожности, которые исключают контакты работников Ф1 с посторонними людьми во время Гран При. Однако не всех это уберегает от заражения.

Перед Гран При Великобритании коронавирус был обнаружен у главы McLaren Зака Брауна. Теперь он пропустит домашний для команды этап.

«Мой тест на ковид перед этапом оказался положительным. В соответствие с указаниями правительства, я известил об этом все близкие контакты и ушел на самоизоляцию. Я останусь на связи и буду поддерживать команду из дома», – написал Браун в твиттере.

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