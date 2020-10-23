Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла

Зак Браун по ходу пятничной пресс-конференции на трассе в Портимане упрекнул команду Racing Point в недостаточном внимании к вопросам безопасности и недостаточной открытости. Причиной стала всплывшая ранее информация о том, что Лэнс Стролл не только перенес коронавирус в промежутке между Гран При Айфеля и Португалии – но и вполне возможно, был носителем вируса уже во время пребывания в паддоке «Нюрбургринга».

Напомним, что канадец был вынужден отказаться от участия в Гран При Айфеля: в субботу утром Racing Point заявила, что выйти на старт квалификации пилот не сможет из-за желудочного расстройства. При этом во время пребывания на гоночной трассе спортсмен не сдавал тестов на наличие вируса – по словам представителей команды, это не считал необходимым врач, с которым канадец консультировался по телефону. Утром в день гонки Стролл улетел из Германии в Швейцарию, где проживает – и по прибытии сдал тест на COVID, который оказался положительным. При этом информация о болезни гонщика всплыла только на этой неделе.

«Я слышал, как люди из Racing Point говорили, что они проводят тесты на вирус чаще, чем какая-либо другая компания на планете, – заявил Браун на пресс-конференции. – Но как-то трудно сопоставить эти заявления с тем, что происходило в последние недели. Кто вообще был доктором, который контролировал состояние Стролла? Доктор Малья, доктор Сьюз, Доктор Дре? [Браун с иронией упоминает о людях, которые не являются медиками – бывшем владельце команды Racing Point, известном авторе книг детских книг и популярном музыканте-рэпере]

Если бы наша команда оказалась в такой ситуации, я бы каждого, кто не слишком хорошо чувствует себя, тестировал каждый божий день. Когда мы столкнулись с вирусом перед Гран При Австралии, мы быстро всех оповестили – и точно так же поступали в Mercedes, когда вирус был выявлен у ее сотрудников на предыдущем этапе на «Нюрбургринге». А вот в случае с Racing Point, похоже, аналогичной открытости не было».

«Случившееся на «Нюрбургринге» стало для всей нашей команды очередным звонком, – прокомментировал ситуацию руководитель McLaren Андреас Зайдль. – После этого мы не только стали особо тщательно соблюдать введенные раньше меры безопасности, но и разработали дополнительные меры. Чтобы еще сильнее изолировать друг от друга отдельные группы людей в гаражах и помещениях для административного персонала. Количество людей, с которыми контактируют пилоты по ходу гоночного уик-энда, мы также сократили».