Босс McLaren усомнился в шансах Andretti попасть в Ф1. И огорчился этому

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В прошлом году американская компания семьи чемпиона Формулы 1 1978 года Марио Андретти подала заявку на участие в Формуле 1 со своей командой. С тех пор стало известно о том, что Andretti договорилась с Renault об использовании их моторов и начала строительство временной базы в Великобритании, чтобы в будущем перенести ее в США.

Однако решения по заявке до сих пор нет, и все больше разговоров о том, что его и не будет. Все дело в позиции остальных команд, которым придется делиться с Andretti призовыми. В ответ Andretti должна будет единовременно внести 200 миллионов долларов, что по мнению остальных слишком мало.

Одним из немногих в Формуле 1, кто поддержал Andretti, стал глава McLaren Racing Зак Браун.

«Надеюсь, что заявка Andretti пока полностью не отброшена, – цитирует Брауна Sport Business Insider. – Но определенно она столкнулась с большим сопротивлением. Я бы не хотел называть справедливую сумму, которую они должны бы были заплатить. Но я признаю, что со времен заключения последнего Договора согласия стоимость всего чемпионата серьезно выросла.

Конечно, это организаторы Формулы 1 должны устанавливать сумму, но что касается самих команд, то их стоимость за последние три года существенно возросла.

Но нельзя и не замечать, что Andretti является очень значимым именем в мире автоспорта. У нас все больше гонок проходит в Америке, и приход такой команды мог бы только увеличить доходы чемпионата и размер призовых, которые делятся между командами».