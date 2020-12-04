Босс McLaren: Сайнс не сможет провести тесты с Ferrari

После совещания с боссами команд Ф1. прошедшего в среду в Бахрейне, FIA изменила критерии для участников предстоящих после завершения чемпионата однодневных тестов. Прежде они были предназначены только для юниоров, но по инициативе президента федерации Жана Тодта к заездам допустили и тех, кто не выходил на старт Гран При в 2020 году.

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В паддоке такое решение встретило негативный отклик. Декабрьскую сессию хотели бы использовать для знакомства со своими новыми пилотами и другие команды – в частности, для Ferrari это была возможность начать работу с Карлосом Сайнсом, который заменит Себастьяна Феттеля.

Сам испанец в четверг перед Гран При Сахира подтвердил, что сразу после финиша последней гонки освобождается от обязательств перед McLaren, и если FIA разрешит, был бы рад поработать на тестах со Скудерией.

Однако Зайдль уверен, что этот план обречен на провал.

«В правилах все сказано четко, – объяснил он репортерам в пятницу в паддоке трассы в Бахрейне. – И я не вижу возможности для Карлоса сесть за руль.

У нас нет сомнений, что установленный регламентом порядок не позволяет действующему пилоту Ф1 сесть за руль. Именно потому мы сами еще в апреле приняли решение не участвовать в этих тестах, как и еще несколько команд.

И думаю, все договоренности по-прежнему в силе. Мы не планируем работать на этих тестах».

Говоря о том, не попробует ли Скудерия добиться своего путем давления, немец заметил: «К сожалению для Карлоса, такой возможности просто нет. Правила этого не позволяют. Это тесты для юниоров».

Он добавил: «Я знаю лишь то, что сказано в регламенте. Но если кто-то примет другое решение, с этим ничего нельзя будет поделать».

Сама McLaren в любом случае пропустит декабрьскую сессию, поскольку уже запланировала перевозку имущества и отправку сотрудников из Абу-Даби после завершения Гран При.

Зайдль отметил, что McLaren начнет работу со своим новым пилотом Даниэлем Риккардо только с января, когда у того истечет контракт с Renault.