Босс McLaren разнес Ferrari за предложение «не спешить»

«Я опешил». Так глава команды McLaren отреагировал на слова босса Ferrari Маттиа Бинотто. Итальянец предложил не спешить с внедрением потолка расходов для команд Формулы 1. Зак Браун раскритиковал руководителя Скудерии и подробно объяснил, в чем проблема подхода Ferrari.

«Мне кажется, уже все понимают, что мы проходим через наиболее серьезный кризис за последнее время, – заявил Зак Браун в разговоре с журналистами разных изданий. – Целые страны закрывают. Бизнес останавливается. И в таких условиях говорить, что не нужно торопиться – это критическая ошибка. Это отрицание очевидного.

Возьмите любого президента, премьер-министра или директора компании из любой точки мира. Каждый из них спешит что-то сделать».

Поводом для обсуждения стал бюджетный лимит, который введут в Формуле 1. Изначально чемпионат мира планировал ограничить расходы на уровне $175 млн в год с сезона-2021. Массовая отмена гонок из-за коронавируса спровоцировала падения доходов команд, после чего участники договорились понизить лимит до $150 млн.

Сейчас McLaren и другие гоночные коллективы требуют уменьшить предел расходов еще сильнее. Во время обсуждений звучали суммы в $125 млн и $100 млн в год. Ferrari и Red Bull заблокировали эту идею. А глава Скудерии Маттиа Бинотто даже пригрозил уйти из Формулы 1, если в чемпионате введут более заметное ограничение бюджетов.

«Этот вопрос должны решать FIA и руководство Формулы 1, – считает Зак Браун. – Но я не думаю, что они смогу преодолеть вето». Босс McLaren имеет в виду право вето, которым обладает Ferrari при формировании правил чемпионата. Итальянская команда может одним своим решением заблокировать любое изменение регламента – в том числе бюджетный лимит.