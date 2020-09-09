Босс McLaren призвал искусственно замедлить Mercedes

Mercedes выиграла шесть из восьми Гран При Формулы 1 в 2020 году, а в Монце команда впервые в сезоне не попала на подиум. Босс McLaren Андреас Зайдль уверен, что проблемы немецкой команды сделали борьбу на Гран При Италии гораздо ярче.

По мнению Зайдля, только искусственным замедлением Mercedes Ф1 сможет добиться захватывающих гонок до смены правил в 2022 году.

«Mercedes несколько лет работала над достижением нынешнего доминирования, так что они его, безусловно, заслужили, – сказал Зайдль. – Но, к сожалению, это приводит ко скучным гонкам. Хорошо, когда происходят такие гонки, как в Монце. И я полностью уверен, что потолок бюджетов и смена правил в 2022 году сделает борьбу гораздо плотнее, и, надеюсь, мы получим нормальную Формулу 1.

Но в следующие полтора года наш единственный шанс на интересные гонки – искусственное замедление Mercedes. Или изменение условий гонки, вроде перевернутых стартовых решеток.

Не думаю, что другие шины или большее число пит-стопов изменит ситуацию. Думаю, Mercedes стоит обсудить свое замедление с FIA или Ф1, если они готовы на это пойти».