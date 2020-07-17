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Формула 1 / Новость

Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий»

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Босс McLaren предостерег Формулу 1 от превращения в «чемпионат копий»
Автор:
, Редактор Ф1
17 июл. 2020 г., 11:38

Андреас Зайдль поддержал протест Renault, поданный против Racing Point. По его мнению, это может стать опасным прецедентом

После завершения Гран При Штирии Renault обратилась в FIA с просьбой проверить легальность машин Racing Point RP20. По мнению французов, те являются копией прошлогодних Mercedes W10, что запрещено правилами.

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Федерация планирует рассмотреть дело по сути в перерыве между Гран При Венгрии и Великобритании, хотя инсайдеры уже успели сообщить, что вердикт, скорее всего, окажется оправдательным. 

Многим в паддоке ближе позиция Renault. По ходу пятничной пресс-конференции на «Хунгароринге» руководитель McLaren Андреас Зайдль признал, что его удивит решение о незаконности RP20: «Этот протест является ключевым моментом в плане некоторых важных уточнений. FIA и Формула 1 должны показать, каким они хотят видеть спорт в будущем. 

Стремятся ли они, чтобы Формула 1 стала чемпионатом копий? Это приведет к тому, что останется всего два-три конструктора или производителя, и у нас просто будет множество машин каждого конструктора или производителя на трассе. 

Мы твердо уверены, что это ошибочный путь для Формулы 1. Для нас он точно не является подходящим».

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Зайдль уточнил, что его команду волнует не просто вопрос об одинаковой конструкции тормозных воздухозаборников Racing Point и Mercedes. Важно понимать в принципе, могут ли команды конструировать машину из чужих решений.

«Формула 1 всегда оставалась соревнованием между десятью конструкторами, – пояснил немец. – И машина всегда оставалась продуктом технологий, знаний и инженерных умений, которые вы собираете в команде годами. 

Когда речь, например, идет про то, чтобы поделиться компонентами подвески, то вы передаете не деталь. а технологию. Ведь чтобы сконструировать ее, вам пришлось задействовать опыт, накопленный за долгое время. 

Каждая деталь машины Ф1 является частью общей концепции. И Формуле 1 просто нужно определиться, в каком направлении она намерена двигаться. Наша позиция понятна, потому мы хотим увидеть ответ и получить важные объяснения, чтобы учитывать их при определении будущего команды.  

При этом мы хотим сохранять независимость и собственную идентичность. Так что с интересом ждем решения».

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Автор Люк Смит

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