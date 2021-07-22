Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям
Формула 1 Новости

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами

Автор:
, Редактор Ф1
Соавтор:
Гайдн Кобб
, редактор Autosport.com

По мнению Андреаса Зайдля, экспериментальный формат Гран При будет полезен далеко не на каждой трассе

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами

В минувший уик-энд Формула 1 впервые в своей истории использовала особое расписание: квалификация прошла в пятницу, в субботу участники провели 100-километровую спринтерскую гонку, а в воскресенье прошел традиционный главный заезд. 

Реакция на эксперимент вышла противоречивой, но в целом позитивных отзывов оказалось больше. Формула 1 продолжит эксперименты с форматом в Монце и еще на одно из Гран При нынешнего чемпионата.

Свое мнение о новинке высказал руководитель McLaren Андреас Зайдль. Оценивая спринтерскую гонку, немец признал, что идея в целом имеет право на существование, однако она точно не должна использоваться на каждом этапе.

«Здорово, что мы занимаемся сейчас такими вещами, уделяя под них три уик-энда в год, – объяснил Зайдль журналистам. – Также здорово, что эти вопросы обсуждаются с болельщиками, партнерами и командами, с Формулой 1 и FIA. Это позволяет точно понять, что принес этап и какие выводы можно сделать. 

Первое впечатление, что это хорошая идея для некоторых Гран При и трасс. Но я не вижу возможности использовать ее на всех этапах».

Глава McLaren добавил: «Я бы сказал, что в плане тактики и шин все складывалось так, как мы ожидали. Спринтерская гонка стала хорошим индикатором того, какого темпа можно ожидать от каждого в [главной] гонке.

Сразу стало понятно, что Шарль [Леклер] очень силен. Мы не смогли переиграть его в субботу – и в воскресенье картина повторилась. 

Я бы сказал, что обошлось без больших сюрпризов. Пока спринтерская гонка не принесла ничего такого, что к главной гонке изменилось бы радикально».

Читайте также:

Поделились
Комментарии

Связанное видео

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

Предыдущая новость

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне

6 ч
2
Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

1 ч
3
Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

4 ч
4
Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

6 ч
5
Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

2 дн
Самое важное:
Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами
Формула 1

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами

49мин
В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям
Формула 1

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

1 ч
Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых
Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

1 ч
$55 млн для Хэмилтона: зарплаты пилотов по версии Forbes
Формула 1

$55 млн для Хэмилтона: зарплаты пилотов по версии Forbes

2 ч
Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест
Формула 1

Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
McLaren привезет обновления машины в Венгрию Гран При Венгрии
Формула 1

McLaren привезет обновления машины в Венгрию

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin
Формула 1

Стролл-старший: Феттель – самый дорогой в Aston Martin

Mercedes подпишет Расселла в Сильверстоуне? Ответ Джорджа Гран При Великобритании
Формула 1

Mercedes подпишет Расселла в Сильверстоуне? Ответ Джорджа

McLaren Больше от
McLaren
Риккардо: Я прошел точку разочарования Гран При Великобритании
Формула 1

Риккардо: Я прошел точку разочарования

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях Гран При Великобритании
Формула 1

Гран При Великобритании: дуэли в квалификациях

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов
Формула 1

Саудовская Аравия вложит в McLaren больше 500 млн долларов

Самое читаемое Сегодня

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне
Формула 1 Формула 1

Эксклюзив: интервью Вольфа о последствиях аварии в Сильверстоуне

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых
Формула 1 Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором
Формула 1 Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
Формула 1 Формула 1

Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит
Формула 1 Формула 1

Отец Ферстаппена: Пусть Вольф нам больше не звонит

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям
Формула 1 Формула 1

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

$55 млн для Хэмилтона: зарплаты пилотов по версии Forbes
Формула 1 Формула 1

$55 млн для Хэмилтона: зарплаты пилотов по версии Forbes

Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест
Формула 1 Формула 1

Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест

Самое важное:

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами
Формула 1 Формула 1

Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям
Формула 1 Формула 1

В Формуле 1 станут наказывать за походы к судьям

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых
Формула 1 Формула 1

Как крыло помогало Хэмилтону догонять Ферстаппена на прямых

$55 млн для Хэмилтона: зарплаты пилотов по версии Forbes
Формула 1 Формула 1

$55 млн для Хэмилтона: зарплаты пилотов по версии Forbes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.