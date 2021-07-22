Босс McLaren предостерег Ф1 от увлечения спринтами

В минувший уик-энд Формула 1 впервые в своей истории использовала особое расписание: квалификация прошла в пятницу, в субботу участники провели 100-километровую спринтерскую гонку, а в воскресенье прошел традиционный главный заезд.

Реакция на эксперимент вышла противоречивой, но в целом позитивных отзывов оказалось больше. Формула 1 продолжит эксперименты с форматом в Монце и еще на одно из Гран При нынешнего чемпионата.

Свое мнение о новинке высказал руководитель McLaren Андреас Зайдль. Оценивая спринтерскую гонку, немец признал, что идея в целом имеет право на существование, однако она точно не должна использоваться на каждом этапе.

«Здорово, что мы занимаемся сейчас такими вещами, уделяя под них три уик-энда в год, – объяснил Зайдль журналистам. – Также здорово, что эти вопросы обсуждаются с болельщиками, партнерами и командами, с Формулой 1 и FIA. Это позволяет точно понять, что принес этап и какие выводы можно сделать.

Первое впечатление, что это хорошая идея для некоторых Гран При и трасс. Но я не вижу возможности использовать ее на всех этапах».

Глава McLaren добавил: «Я бы сказал, что в плане тактики и шин все складывалось так, как мы ожидали. Спринтерская гонка стала хорошим индикатором того, какого темпа можно ожидать от каждого в [главной] гонке.

Сразу стало понятно, что Шарль [Леклер] очень силен. Мы не смогли переиграть его в субботу – и в воскресенье картина повторилась.

Я бы сказал, что обошлось без больших сюрпризов. Пока спринтерская гонка не принесла ничего такого, что к главной гонке изменилось бы радикально».