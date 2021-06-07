Босс McLaren опять недоволен. Теперь судейством

По ходу очень богатой на события гонки Формулы 1 в Баку остался почти незамеченным эпизод, когда пилот AlphaTauri Юки Цунода проехал слишком быстро в зоне действия желтых флагов, которыми судьи размахивали в месте аварии Макса Ферстаппена.

После этого, пока все ждали рестарта, командный мостик McLaren связался с руководителем гонки Майклом Маси, чтобы уточнить, последуют ли какие-то санкции. Тот ответил отрицательно, аргументировав это тем, что многие гонщики в тот момент проехали в зоне действия флагов достаточно быстро.

Подобный подход категорически не устроил главу коллектива из Уокинга Майкла Маси.

«Я думаю, тут не нужны никакие объяснения, – сказал он на медиа-сессии. – Мне кажется, совершенно ясно, что должен делать гонщик в случае двойных желтых флагов, проезжая мимо места такой аварии, какую мы видели в этот раз.

Мне совершенно понятно – то, что происходило сегодня, совсем не здорово. Вспомните, за что нам дали штраф вчера [в субботу]. После этого мы не можем не обращать внимание на подобное.

Если руководитель гонки полагает, что разбираться тут не требуется, так как все поступали так, то я категорически не согласен с этим. Спросите Маси, как тут быть».

Журналисты поинтересовались, можно ли в таком случае говорить, что австралийский судья не соответствует занимаемой должности.

«В целом мы довольны его работой, – сказал Зайдль. – Работа у него сложная. Но для нас важнее всего прозрачность и стабильность, хороший диалог, который у нас с ним обычно складывается.

Разумеется, возникают ситуации, когда мы расходимся во взглядах. Это нормально: мы – участники, а он на стороне FIA. Но если вспоминать, какую работу Майкл проделал с момента своего назначения, то он заслуживает хороших слов».

Ранее тот же Андреас Зайдль раскритиковал руководство Ф1 за нежелание наказать соперников из Red Bull за излишнюю гибкость крыльев на их машинах.

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Дополнительная информация: Филип Клерен