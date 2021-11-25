Босс McLaren одернул соперников по Ф1 после словесной войны

Кристиан Хорнер и Тото Вольф по ходу всего уик-энда в Катаре обменивались репликами в адрес друг друга, причем гладус этой словесной перепалки постоянно рос.

В итоге босса Red Bull вызвали «на ковер» судьи FIA и строго предупредили – тот был явно не сдержан, комментируя решение судей оштрафовать Макса Ферстаппена после квалификации.

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По мнению Андреаса Зайдля, перепалки фаворитов полезны тем, что привлекают внимание к Ф1, но в подобных ситуациях важно не переходить некоторую черту.

«Если посмотреть на все происходящее, то совершенно ясно – первопричина в том, что ставки очень высоки, – объяснил немец репортерам. – Это отличается от тех сражений, что кипят далеко в глубине пелотона.

И в известной степени такое очень важно для привлечения болельщиков и создания шоу, ведь фактор зрелищности и развлечения тоже необходим.

Но я уверен, что некоторые из тех слов, что мы слышали за последнее время, это совсем не то, что хотелось бы слышать в такой ситуации. Думаю, очень важно – при этом не важно, сражаетесь ли вы за победу или за последнее место, – чтобы сохранялось уважение к соперникам, к FIA и Ф1.

Мы здесь заняты одним делом, потому важно уважать и волонтеров, которые помогают проводить уик-энды»