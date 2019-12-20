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Формула 1 / Новость

«Миссия выполнима». Босс McLaren нацелился побороться с лидерами в 2021-м

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«Миссия выполнима». Босс McLaren нацелился побороться с лидерами в 2021-м
Автор:
Соавтор: Джонатан Нобл
20 дек. 2019 г., 15:48

Руководитель McLaren Андреа Зайдль считает, что команде из Уокинга по силам сделать скачок вперед после смены регламента.

Запланированные изменения в спортивном и техническом регламентах рассматриваются несколькими командами как возможность закончить доминирование топ-команд – ведь только Mercedes, Ferrari и Red Bull выигрывали в гонках с начала гибридной эры в 2014 году.

С 2021-го McLaren вернется к сотрудничеству с Mercedes, чьи моторы выиграли последние шесть чемпионатов. Руководитель коллектива из Уокинга Андреас Зайдль считает, что нынешняя первая тройка не утратит сил даже после изменения правил, но исключать значительного скачка McLaren нельзя.

«В краткосрочной перспективе моя цель заключается в том, что с машиной будущего года мы можем сделать следующий шаг, но в то же время нам нужно быть реалистами, – сказал Зайдль. – Для меня хороший шагом будет то, что если с точки зрения прохождения круга мы прыгнем и окажемся где-то между нынешним нашим положением и тем, где находятся лучшие команды. Это было бы большим достижением, но это тяжелая работа, потому что три лучшие команды продолжат работать над своими машинами.

Три лучшие команды этой эры Формулы 1 находятся на своих позициях не просто так. У них больше бюджет, они просто справляются с работой лучше. Это означает и то, что они автоматически получат преимущество в 2021-м.

Потолок бюджетов введут только с 2021-го, поэтому стоит смотреть на вещи реалистично – они все равно будут впереди. И все же, как мы видели в прошлом, это не "Миссия невыполнима".

Когда Mercedes и Red Bull только начинали, было то же самое. Главное – иметь четкое видение, четкий план того, как мы будем действовать».

McLaren заняла четвертое место в Кубке конструкторов в 2019 году – лучший результат с 2012-го, когда она стала третьей.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Пабло Элизальде

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