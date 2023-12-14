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Босс McLaren назвал тройку лучших пилотов нынешней Ф1. Льюис туда не попал

У Андреа Стеллы получился довольно любопытный рейтинг, с которым наверняка согласятся не все

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Эстебан Окон, Alpine A523, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Ландо Норрис, McLaren MCL60. Позади – Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, после аварии авария с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон является самым успешным гонщиком за всю историю Формулы 1 – он единолично лидирует по ключевым статистическим показателям за всю историю спорта, и лишь по числу титулов делит первенство с Михаэлем Шумахером.

Однако после 2021 года, когда в драматичном финале Льюис уступил в споре за звание сильнейшего Максу Ферстаппену, дела британца складываются не слишком успешно – он всего раз стартовал с поула и не одержал ни одной победы в Гран При. 

Сказалось ли это обстоятельство, или соперники проявили себя ярче – но руководитель McLaren Андреа Стелла не включил Хэмилтона в число трех сильнейших гонщиков современной Формулы 1. 

«Если дать всем одинаковые машины, в мою тройку войдут Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Фернандо Алонсо», – сказал он в интервью испанскому телеканалу DAZN.

Бывший гоночный инженер Кими Райкконена добавил, что отдал перевес Алонсо не без размышлений, так как подумывал поставить третьим еще одного пилота своей нынешней команды Оскара Пиастри. 

«Оскар талантлив, а еще, должен вам сказать, очень умен, – объяснил Стелла. – Он по-настоящему умеет работать головой. И одновременно с этим невероятно хладнокровен. 

Ландо уже сейчас является одним из лучших в пелотоне. Он очень быстр, отлично проводит гонки, умеет работать с резиной. Когда я думаю о нем, то не сомневаюсь – если команда даст ему хорошую машину, он сможет бороться на ней за титул. 

Но если называть гонщика, у которого нет слабых мест – то это Фернандо. Это качество делает его особенным. Да, в каких-то компонентах он не самый лучший, зато очень хорош во всем. 

Если говорить о силе мысли, то тут Оскар похож на Фернандо. Он может ехать и одновременно решать математические задачи.

Ландо, с другой стороны, очень силен в вопросах доработки техники – и этим тоже напоминает мне Фернандо».

Для Алонсо предстоящий сезон станет 21-м в Формуле 1 – это абсолютный рекорд спорта. Льюис Хэмилтон без перерывов выступает в чемпионате мира с 2007 года, Ландо Норрис – с 2019-го. Оскар Пиастри впервые вышел на старт Гран При прошлой весной.

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Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Андреа Стелла, руководитель McLaren

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