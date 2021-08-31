Чтобы иметь возможность начать сезон-2020 после многочисленных отмен и переносов Гран При, в Формуле 1 выработали специальные правила, призванные защитить работающих в паддоке от COVID-19.

Базовым стал принцип «пузырей», согласно которому сотрудники разных команд не имели возможности общаться между собой. Аналогичным образом были изолированы журналисты, сотрудники телевизионных служб и другие категории тех, кому необходим вход в паддок.

Этот принцип показал себя эффективным: несмотря на выявление отдельных заболевших, в том числе среди пилотов, спорт смог избежать случаев массового заражения коронавирусом.

Теперь, по прошествии года с лишним, старые нормы требуют пересмотра – в этом уверен руководитель McLaren Зак Браун.

«Мы обсуждали этот вопрос по ходу уик-энда [в Спа], – приводит его слова Reuters. – Стефано [Доменикали, босс Ф1] и FIA в курсе ситуации. Они собираются сделать несколько шагов назад и внести определенные изменения. Думаю, спорт должен реагировать на происходящее вокруг.

Мы обсудили этот вопрос с другими командами, они согласны, что уже пришло время послаблений. Может быть, что-то получится сделать уже к Монце».

Браун сам переболел COVID-19 в июле. По его мнению, Формуле 1 стоит адаптировать свой подход под требования тех стран, где проходят этапы.

«Нам кажется, что все это продлится еще долго, – признался глава McLaren. – Все постепенно осваиваются с этой новой жизнью и новой ответственностью.

Мы же сохраняем те самые протоколы, с которых все начиналось более года назад. Они постепенно ослабляются, при этом нам важно помнить об ответственности перед корпоративными партнерами.

Но мне кажется, что можно принимать гостей в Паддок-клубе с учетом принципа социального дистанцирования. Совершенно реально общаться там, приводить пилотов. И даже в ограниченных количествах допускать гостей в боксы».

Сейчас Паддок-клуб Ф1 не работает, а общее количество гостевых пропусков на все команды ограничено отметкой в 115 единиц.