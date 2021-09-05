Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина
Гюнтеру Штайнеру в очередной раз пришлось комментировать действия своих пилотов, опять недовольных друг другом
Противостояние Никиты Мазепина и Мика Шумахера в конце полотона Ф1 явно набирает обороты. По ходу уик-энда в Зандфорте россиянин был в высшей степени недоволен действиями напарника в субботу, а в воскресенье обвинения выдвигал уже немец.
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Руководителю Haas Гюнтеру Штайнеру по долгу службы нельзя принимать сторону одного из своих гонщиков, но соблюдать этот нейтралитет тирольцу в последнее время все сложнее.
Предлагаем вашему вниманию самые интересные фрагменты воскресной медиа-сессии, на которой журналисты осаждали Штайнера вопросами о двух гонщиках команды и их отношениях, а Гюнтер героически отбивал нападки.
В гонке Никита толкал Мика в бетонную стену, а днем ранее был зол на него. Этого же не должно происходить?
Да, решительно не должно. Но произошло – так что нам предстоит поработать над исправлением ситуации.
То, что сделал Никита, допустимо? Или уже за гранью?
Сложный вопрос. Но он гораздо лучше предыдущего. Я бы сказал, что в этой ситуации никого нельзя винить. Разумеется, над этим мы должны будем поработать, но конструктивно – провести брифинг с инженерами. Ведь пока мы не пришли к общему мнению – но сделаем это.
Эта встреча должна пройти до Монцы – после этого мы поймем, что необходимо сделать на будущее. Такие вещи никому не идут на пользу, так что здесь нужно поработать. И мы будем работать, пока все не урегулируем.
Мик сказал в телеинтервью, что не собирается говорить с Никитой, так как считает, что это ничего не изменит. Как вы собираетесь добиться, чтобы эти двое вместе работали в интересах команды? Особенно в будущем году?
Это именно та дискуссия, которую мы только что провели с каждым из них. И с их гоночными инженерами, которые должны быть полностью в курсе происходящего. И задача добиться от них совместной работы – очень непростая. Но мы непременно найдем решение. Иначе придется устанавливать жесткие правила.
Мик назвал маневр напарника опасным. Вы согласны?
Говорить об опасности можно всегда. В том смысле, что ее можно избегать. Но я бы, честно говоря, не назвал тот маневр грязным. А вообще, как говорится, в танго всегда участвуют двое.
Дополнительная информация: Олег Карпов
Никита Мазепин, Haas VF-21, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images