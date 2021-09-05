Противостояние Никиты Мазепина и Мика Шумахера в конце полотона Ф1 явно набирает обороты. По ходу уик-энда в Зандфорте россиянин был в высшей степени недоволен действиями напарника в субботу, а в воскресенье обвинения выдвигал уже немец.

Руководителю Haas Гюнтеру Штайнеру по долгу службы нельзя принимать сторону одного из своих гонщиков, но соблюдать этот нейтралитет тирольцу в последнее время все сложнее.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные фрагменты воскресной медиа-сессии, на которой журналисты осаждали Штайнера вопросами о двух гонщиках команды и их отношениях, а Гюнтер героически отбивал нападки.

В гонке Никита толкал Мика в бетонную стену, а днем ранее был зол на него. Этого же не должно происходить?

Да, решительно не должно. Но произошло – так что нам предстоит поработать над исправлением ситуации.

То, что сделал Никита, допустимо? Или уже за гранью?

Сложный вопрос. Но он гораздо лучше предыдущего. Я бы сказал, что в этой ситуации никого нельзя винить. Разумеется, над этим мы должны будем поработать, но конструктивно – провести брифинг с инженерами. Ведь пока мы не пришли к общему мнению – но сделаем это.

Эта встреча должна пройти до Монцы – после этого мы поймем, что необходимо сделать на будущее. Такие вещи никому не идут на пользу, так что здесь нужно поработать. И мы будем работать, пока все не урегулируем.

Мик сказал в телеинтервью, что не собирается говорить с Никитой, так как считает, что это ничего не изменит. Как вы собираетесь добиться, чтобы эти двое вместе работали в интересах команды? Особенно в будущем году?

Это именно та дискуссия, которую мы только что провели с каждым из них. И с их гоночными инженерами, которые должны быть полностью в курсе происходящего. И задача добиться от них совместной работы – очень непростая. Но мы непременно найдем решение. Иначе придется устанавливать жесткие правила.

Мик назвал маневр напарника опасным. Вы согласны?

Говорить об опасности можно всегда. В том смысле, что ее можно избегать. Но я бы, честно говоря, не назвал тот маневр грязным. А вообще, как говорится, в танго всегда участвуют двое.

Дополнительная информация: Олег Карпов

Никита Мазепин, Haas VF-21, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images