Босс Мазепина выступил против идей Ferrari

После аварий на Гран При Великобритании и Венгрии босс Ferrari Маттиа Бинотто предположил, что траты на ремонт машин из-за инцидентов стоит вынести за скобки потолка бюджетов, или возложить расходы на виновников аварии.

Однако босс Haas Гюнтер Штайнер, чьи пилоты тоже побывали в нескольких серьезных авариях в этом году, считает такой подход неверным.

«Нам нужно быть гибкими в управлении бюджетом, – цитирует Штайнера RaceFans. – Потому что иначе, если аварий будет мало, нам что, понижать потолок обратно? Будем подстраивать его под число аварий?

[Аварии] это часть гонок и они зависят от того, как сильно ты рискуешь в гонках. Аварии часть гонок. Нельзя менять правила потолка бюджетов в зависимости от числа аварий. По-моему, никаких изменений правил тут не нужно».