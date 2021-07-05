Босс Мазепина пообещал скоро назвать состав на 2022 год

В этом году Haas полностью сменила свой состав пилотов, взяв в команду двух новичков – Никиту Мазепина и Мика Шумахера. Однако, по слухам, уже на следующий сезон состав команды может вновь измениться.

Шумахеру, который является воспитанником академии Ferrari, прочат переход в другую команду, связанную со Скудерией – Alfa Romeo. Глава Haas Гюнтер Штайнер не стал комментировать эти слухи, но пообещал скоро прояснить ситуацию с пилотами команды на сезон-2022.

«Нам еще кое-чем надо разобраться, но мы близки к подтверждению состава пилотов на 2022 год», – сказал Штайнер в Австрии.

Бывший пилот Ф1 и дядя Мика Шумахера Ральф Шумахер не уверен, что племяннику стоит менять команду, хотя сейчас Haas является слабейшей в чемпионате:

«Пока рано судить. Сейчас Alfa немного лучше Haas. Но надо смотреть, кто и как будет развиваться. В Haas многое изменится в следующем году, а Alfa выступает на нынешнем уровне уже много лет. Так что я пока не знаю, что посоветовать [Мику]».