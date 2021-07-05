Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull
Формула 1 Новости

Босс Мазепина пообещал скоро назвать состав на 2022 год

Автор:
, редактор

Гюнтер Штайнер не намерен тянуть с подтверждением пилотов Haas

Босс Мазепина пообещал скоро назвать состав на 2022 год

В этом году Haas полностью сменила свой состав пилотов, взяв в команду двух новичков – Никиту Мазепина и Мика Шумахера. Однако, по слухам, уже на следующий сезон состав команды может вновь измениться.

Шумахеру, который является воспитанником академии Ferrari, прочат переход в другую команду, связанную со Скудерией – Alfa Romeo. Глава Haas Гюнтер Штайнер не стал комментировать эти слухи, но пообещал скоро прояснить ситуацию с пилотами команды на сезон-2022.

«Нам еще кое-чем надо разобраться, но мы близки к подтверждению состава пилотов на 2022 год», – сказал Штайнер в Австрии.

Бывший пилот Ф1 и дядя Мика Шумахера Ральф Шумахер не уверен, что племяннику стоит менять команду, хотя сейчас Haas является слабейшей в чемпионате:

«Пока рано судить. Сейчас Alfa немного лучше Haas. Но надо смотреть, кто и как будет развиваться. В Haas многое изменится в следующем году, а Alfa выступает на нынешнем уровне уже много лет. Так что я пока не знаю, что посоветовать [Мику]».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

Предыдущая новость

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона

14 ч
2
Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

17 ч
3
Формула 1

Mercedes: Мы сами создали себе проблемы

12 ч
4
Формула 1

Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии

3 ч
5
Формула 1

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

16 ч
Самое важное:
Босс Мазепина пообещал скоро назвать состав на 2022 год
Формула 1

Босс Мазепина пообещал скоро назвать состав на 2022 год

14мин
Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull
Формула 1

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

43мин
Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла
Формула 1

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

1 ч
Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes
Формула 1

Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes

1 ч
Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии
Формула 1

Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull
Формула 1

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер Гран При Австрии
Формула 1

Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер

Мазепин поспорил с боссом на тему лишнего веса Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин поспорил с боссом на тему лишнего веса

Машина Мазепина тяжелее, чем у Шумахера. Никита отстает поэтому? Гран При Австрии
Формула 1

Машина Мазепина тяжелее, чем у Шумахера. Никита отстает поэтому?

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Мазепина оштрафовали после гонки. Позиций он не потерял Гран При Австрии
Формула 1

Мазепина оштрафовали после гонки. Позиций он не потерял

Мазепин нашел позитив в Гран При Австрии: сжег много калорий Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин нашел позитив в Гран При Австрии: сжег много калорий

Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного Гран При Австрии
Формула 1

Мазепин: Зря мы пытаемся добиться от болида невозможного

Самое читаемое Сегодня

Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Вольф рассказал, где и когда сломался болид Хэмилтона

Гран При Австрии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Австрии: пять быстрых выводов

Mercedes: Мы сами создали себе проблемы
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Мы сами создали себе проблемы

Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах
Формула 1 Формула 1

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла
Формула 1 Формула 1

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull
Формула 1 Формула 1

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

Самое важное:

Босс Мазепина пообещал скоро назвать состав на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Босс Мазепина пообещал скоро назвать состав на 2022 год

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull
Формула 1 Формула 1

Монтойя: У Mercedes нет шансов против Red Bull

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла
Формула 1 Формула 1

Алонсо пожалел, что отобрал очко у Расселла

Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф рассказал, как видит свое будущее в Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.