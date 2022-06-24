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Недавно глава Формулы 1 Стефано Доменикали рассказал, что было бы здорово перенести французский этап чемпионата из Ле-Кастелле на улицы Ниццы.

Поскольку одновременно продолжаются довольно жесткие переговоры промоутеров спорта из Liberty Media с организаторами Гран При Монако, многие увидели в словах Доменикали попытку надавить на представителей княжества.

Однако Грей Маффей заверил, что это лишь случайное совпадение.

«Нам просто важно, чтобы гонки были классными, – рассказал он Motorsport.com. – Это все, чего мы хотим. Поэтому мы всегда осматриваемся по сторонам, ведь есть множество людей, которым интересно организовать этим. Так что мы изучаем альтернативы».

На вопрос о новых требованиях к организаторам Гран При Монако он ответил: «Я бы поспорил с такой постановкой вопроса. Думаю, у Монако и так самые лучшие условия в календаре. Они заслужили их. Но есть и такие моменты, которые для них должны быть такими же, как для всех остальных.

Монако – это особенное и замечательное место. Но если говорить откровенно, некоторые вопросы необходимо решать универсально».

Маффей добавил, что в руководстве Ф1 сейчас позитивно оценивают возвращение чемпионата в ЮАР и проведение Гран При на трассе «Кялами» уже в апреле 2023 года.

Обрыв проводов, отключение электричества и прочие "радости" загородной жизни мешают следить за гонками? Есть способ подстраховаться.