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Формула 1 Новости

Босс Liberty: Нас считали тупыми американцами

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Грег Маффей рассказал, как непросто новым владельцам было менять устоявшиеся правила Формулы 1

Босс Liberty: Нас считали тупыми американцами

Американская компания Liberty Media стала собственником Формулы 1 в конце 2016 года. За прошедшее с тех пор время спорт претерпел серьезные изменения – какие-то из них  участники чемпионата принимали легко, но на пути других возникали серьезные препятствия. 

Одним из важнейших преобразований стало введение лимита расходов, призванного лишить финансового и спортивного преимущества богатых участников. 

Вопреки противодействию, лимит в 145 миллионов долларов вступил в действие с нынешнего сезона. 

Генеральный директор Liberty Media Грег Маффей рассказал, как непросто им с Чейзом Кэри, который до прошлого года руководил спортом, оказалось реализовать эту новацию.

«Берни Экклстоун с Максом Мосли попробовали сделать это после рецессии 2009 года, но потерпели неудачу, – сказал Маффей в подкасте Wall Street. – А мы это сделали. 

Мы говорили, что у нас получится, а они лишь смеялись: "Тупые американцы, что вы вообще знаете про наш спорт?". Но Чейз все сделал – и за это ему и его команде большое уважение».

Большой босс добавил: «Чейз выполнил блестящую работу. Он изменил общую тональность, направил спорт в верном направлении. И едва ли не самое важное – заложил лимит бюджетов в новый Договор Согласия. Сейчас он [Кэри] остается нашим неисполнительным председателем, и его присутствие по-прежнему значимо». 

Маффей признался, что в какой-то момент, учитывая сложность задачи, ему было даже совестно перед Кэри, брошенным на столь серьезное дело.

«Да, порой я чувствовал вину, это ведь по моему совету он согласился занять свой пост, – сказал американец. – А ему после этого пришлось летать по всему миру и иметь дело с этими непокорными командами. Но Чейз бился за правильные вещи и в итоге привел к столь полезным переменам.

Берни Экклстоун выстроил всю эту историю и заслуживает огромного уважения. Но долговременной программы не было. Отношения между промоутерами, Ф1 и нами, держателями коммерческих прав, были весьма странными. И с командами тоже.  

Сейчас все уже иначе, общая тональность отношений куда лучше, экосистема работает как одно целое и позваляет создавать. Чейз заключил новый Договор Согласия, и это важнейшее достижение, если сравнивать с тем, что было прежде».

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Автор Адам Купер

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