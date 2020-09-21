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Формула 1 / Новость

Босс Квята предсказал Шумахеру большое будущее в Ф1

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Босс Квята предсказал Шумахеру большое будущее в Ф1
Автор:
, Ответственный редактор

Франц Тост давно следит за карьерой сына Михаэля Шумахера – и твердо убежден, что тот всегда достигает своих целей

Еще до начала работы в структурах Red Bull – в первой половине прошлого десятилетия – Франц Тост помогал карьере Ральфа Шумахера. Он хорошо знаком и со старшим братом немецкого гонщика, семикратным чемпионом мира Михаэлем. 

Неудивительно, что даже став главой Toro Rosso / AlphaTauri, австриец сохранял старые связи и внимательно следил за карьерой Мика Шумахера. Сейчас тот лидирует в Формуле 2, пройдя за последние годы сразу через несколько молодежных классов. 

Тост уверен, что нынешний уровень не является пределом для Мика – и уже скоро болельщики смогут увидеть его успехи в Формуле 1. 

«Он очень сильно повзрослел, – объяснил Тост в эфире гоночной программы на немецком канале Sport1. – Я знаю его с картинговых дней и вижу, как он постоянно совершенствуется. Мик добивался побед в каждом из классов, где стартовал. И уже заложил для себя фундамент в Формуле 1. 

Не важно, где он выступал – ему всегда удавалось продемонстрировать, что он сможет проявить себя в Ф1. Он умеет справляться с прессингом, что доказал в «младших» классах. Уверен, что и в Формуле 1 он добьется успеха». 

Глава команды Даниила Квята добавил, что Шумахер-младший редко демонстрирует выдающиеся результаты с самого начала. Сила Мика в другом – молодой гонщик умеет прогрессировать быстрее многих. 

«Ему нужен период обучения, – объяснил Тост. – В Формуле 1, чтобы разобраться со всеми деталями, любому гонщику требуется два или три года.

Мик – очень грамотный пилот. Он активно постигает новое, хорошо подкован в технических вопросах. Так что он непременно добьется успехов».

Другой гость студии, экс-пилот и эксперт Кристиан Даннер поддержал Тоста. «Он не из тех, кто приходит и мгновенно заставляет говорить о себе, – отметил Даннер, говоря про Шумахера-младшего. – Но в итоге он всегда и везде добивается результата». 

Даннер также отметил, что сейчас фамилия Шумахер уже никак не давит на 21-летнего спортсмена: «Этот парень испытывал невероятное давление с того момента, как впервые сел за руль карта. Особое, персональное давление – тем более после инцидента с его отцом. И он научился справляться с ним. В этом компоненте Мик сейчас просто превосходен». 

Участники Формулы 2 в ближайший уик-энд проведут очередной этап сезона в Сочи. Сейчас Мик опережает на восемь очков Каллума Илотта, на 16 – Кристиана Лундгора и на 21 – Роберта Шварцмана. Всего участникам молодежной серии осталось выступить в этом году в шести гонках.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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