Босс Квята поставил цель команде на 2020 год
Руководитель сменившей название команды Toro Rosso Франц Тост выразил надежду на финиш в первой пятерке в Кубке конструкторов.
В новом сезоне Toro Rosso будет переименована в AlphaTauri в рамках продвижения компанией Red Bull одного из своих брендов. В 2019-м команда заняла шестую строчку в зачете, а оба ее пилота – Даниил Квят и Пьер Гасли – поднимались на подиум.
Франц Тост уверен, что AlphaTauri будет по силам пробиться в первую пятерку, а главной ее целью станет Renault.
«У нас никогда не было столь опытных гонщиков, и теперь все зависит от того, насколько конкурентоспособной будет машины, – цитирует Тоста RACER. – Я надеюсь, что и здесь мы сделаем шаг вперед, и тогда наша цель будет вполне ясна – мы должны улучшить наши показатели и финишировать в первой пятерке в Кубке конструкторов».
На вопрос, собирается ли команда из Фаэнцы побороться с Renault, Тост ответил: «Я надеюсь. Теперь все зависит от того, кто построит лучшую машину. Кто достигнет большего прогресса с новым автомобилем и будет лучше развивать его по ходу сезона. Надеюсь, это будет AlphaTauri».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Босс Квята поставил цель команде на 2020 год
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты