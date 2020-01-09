Босс Квята поставил цель команде на 2020 год

В новом сезоне Toro Rosso будет переименована в AlphaTauri в рамках продвижения компанией Red Bull одного из своих брендов. В 2019-м команда заняла шестую строчку в зачете, а оба ее пилота – Даниил Квят и Пьер Гасли – поднимались на подиум.

Франц Тост уверен, что AlphaTauri будет по силам пробиться в первую пятерку, а главной ее целью станет Renault.

«У нас никогда не было столь опытных гонщиков, и теперь все зависит от того, насколько конкурентоспособной будет машины, – цитирует Тоста RACER. – Я надеюсь, что и здесь мы сделаем шаг вперед, и тогда наша цель будет вполне ясна – мы должны улучшить наши показатели и финишировать в первой пятерке в Кубке конструкторов».

На вопрос, собирается ли команда из Фаэнцы побороться с Renault, Тост ответил: «Я надеюсь. Теперь все зависит от того, кто построит лучшую машину. Кто достигнет большего прогресса с новым автомобилем и будет лучше развивать его по ходу сезона. Надеюсь, это будет AlphaTauri».