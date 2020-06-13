Босс Квята определил места Mercedes и Ferrari в 2020 году

Пауза между зимними тестами и первым Гран При в Формуле 1 растянулась на четыре месяца. Все это время команды были лишены возможности работать над своими машинами. Поэтому глава AlphaTauri Франц Тост уверен, что на Гран При Австрии расстановка лидеров будет той же, что в Барселоне.

«Мы начнем оттуда, где остановились на тестах в Барселоне, – сказал Тост в эфире Sky Sports. – Там мы видели ясную картину, которую стоит ждать и в Австрии: Mercedes опережает Red Bull, а Ferrari третья.

У нас не было возможности дорабатывать машины, и мы не выезжали на трассу. Так что в Австрии должен быть тот же расклад, что в Барселоне».

Среди середняков Тост тоже не ждет сюрпризов относительно результатов тестов: «Кажется, всех опережает Racing Point, но позади них плотная группа из McLaren, Renault, Alfa Romeo, Haas и, надеюсь, нас.

На вторую гонку у нас готовы обновления, как и у всех остальных. Так что там мы увидим новую расстановку сил».