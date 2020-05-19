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Формула 1 / Новость

Босс команды Renault призвал ограничить зарплаты гонщиков Формулы 1

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Босс команды Renault призвал ограничить зарплаты гонщиков Формулы 1
Автор:
, Редактор Ф1
19 мая 2020 г., 12:47

Сирил Абитбуль предложил установить предел для выплат пилотам. Сейчас эта статья расходов не включена в бюджетный лимит

Зарплаты гонщиков Формулы 1 нужно ограничить. С такой инициативой выступил глава заводского коллектива Renault Сирил Абитбуль. Согласно действующим договоренностям между участниками чемпионата, оклады пилотом не включаются в бюджетный лимит, который установят на отметке $145 млн. По мнению Абитбуля, это исключение следует отменить.

«Этот вопрос стал частью наших обсуждений, – заявил босс Renault в интервью телеканалу Sky Sports F1. – Но здесь существует момент, связанный с долгосрочными контрактами, которые гонщики уже успели заключить. Мы должны удостовериться, что действительно сможем сделать новые нормы обязательными.

Нам необходимо сделать это ради здоровья и стабильности нашего спорта.

Мои поздравления Максу Ферстаппену, который уже подписал долгосрочный контракт. Но мы не можем позволить отдельным людям, будь то Макс или Шарль Леклер, заблокировать процесс ограничения расходов в Формуле 1. Нам нужно внести элемент рациональности в вопрос зарплат пилотов. Особенно в условиях, когда многие сотрудники потеряют работу из-за введения лимита на бюджеты».

Ферстаппен и Леклер действительно обладают самыми длительными контрактами в современной Формуле 1. Макс надолго останется в Red Bull, а Шарль заключил многолетнее соглашение с Ferrari. Команда Renault недавно потеряла своего самого высокооплачиваемого пилота. Даниэль Риккардо, который в составе французского коллектива получает по $27,5 млн в год, в сезоне-2021 перейдет в McLaren.

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Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Люк Смит

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