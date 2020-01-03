Босс Honda увидел в Ферстаппене молодого Сенну

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
278 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
292 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
299 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
313 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
327 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Босс Honda увидел в Ферстаппене молодого Сенну

Поделились
Комментарии
Босс Honda увидел в Ферстаппене молодого Сенну
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
3 янв. 2020 г., 16:04

По словам Масаши Ямамото, его компании очень важно выстроить с голландским пилотом верные отношения – и хорошим примером тут может служить история Айртона Сенны.

Макс Ферстаппен принес Honda три победы в минувшем сезоне Ф1 – для компании они стали первыми с 2006 года. Ранее на машинах с японскими моторами побеждали девять разных пилотов, и возглавляет этот список Айртон Сенна.

Бразилец выиграл для Honda 32 Гран При и завоевал с такими двигателями все три своих титула на стыке 80-х и 90-х. 

Как рассказал Motorsport.com управляющий директор Honda F1 Масаши Ямамото, личность пилота очень важна для компании, и они усматривают параллели между двумя этими историями. 

«Мы видим в нем [Ферстаппене] очень важный фактор всего проекта, – объяснил японец. – Он молод, но уже производит впечатление своими выступлениями. Глядя на него, сразу проводишь аналогии с молодым Сенной и его отношениями с Honda. 

Макс уважительно относится к Honda, словно мы давно знакомы. А когда после победы в Австрии он отдельно отметил нашу нашивку на своем комбинезоне, это очень нас обрадовало. 

Это принесло нам желание и дальше обеспечивать его хорошими моторами. Хотя, конечно, нам важен каждый из четырех пилотов [Red Bull и Toro Rosso/AlphaTauri]». 

Говоря о Ферстаппене, Ямамото добавил: «Совместная радость от побед укрепила наши отношения. Кроме того, он приезжал на нашу исследовательскую базу и один из автозаводов. Там работает множество людей, и он видел это. Он шел по живому коридору, и люди непрерывно приветствовали его на протяжении целого километра.  

Думаю, это произвело на него сильное впечатление и усилило желание работать с Honda».

Читайте также:

Следующая новость
Renault: Мы продвинулись дальше всех в подготовке к 2021 году

Предыдущая новость

Renault: Мы продвинулись дальше всех в подготовке к 2021 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Скотт Митчелл

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
MotoGP

Снегурочки. Лучшие грид-герлз 2019 года

2
Формула 1

Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера

3
Формула 1

Шлем Квята, моторы Ferrari и победа Феттеля: главные скандалы автоспорта в 2019-м

4
Дакар

«Дакар 2020»: чего ждать от легендарного ралли-марафона, который впервые пройдет в Азии?

5
Формула 1

Видео: круг по «Зандфорту» с высоты птичьего полета

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Босс Honda увидел в Ферстаппене молодого Сенну
F1

Босс Honda увидел в Ферстаппене молодого Сенну

Renault: Мы продвинулись дальше всех в подготовке к 2021 году
F1

Renault: Мы продвинулись дальше всех в подготовке к 2021 году

Без золотого. Haas вернулась к прежним цветам
F1

Без золотого. Haas вернулась к прежним цветам

Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера
F1

Семикратный навсегда. К 51-летию Михаэля Шумахера

Видео: круг по «Зандфорту» с высоты птичьего полета
F1

Видео: круг по «Зандфорту» с высоты птичьего полета

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.