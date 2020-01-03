Босс Honda увидел в Ферстаппене молодого Сенну

Макс Ферстаппен принес Honda три победы в минувшем сезоне Ф1 – для компании они стали первыми с 2006 года. Ранее на машинах с японскими моторами побеждали девять разных пилотов, и возглавляет этот список Айртон Сенна.

Бразилец выиграл для Honda 32 Гран При и завоевал с такими двигателями все три своих титула на стыке 80-х и 90-х.

Как рассказал Motorsport.com управляющий директор Honda F1 Масаши Ямамото, личность пилота очень важна для компании, и они усматривают параллели между двумя этими историями.

«Мы видим в нем [Ферстаппене] очень важный фактор всего проекта, – объяснил японец. – Он молод, но уже производит впечатление своими выступлениями. Глядя на него, сразу проводишь аналогии с молодым Сенной и его отношениями с Honda.

Макс уважительно относится к Honda, словно мы давно знакомы. А когда после победы в Австрии он отдельно отметил нашу нашивку на своем комбинезоне, это очень нас обрадовало.

Это принесло нам желание и дальше обеспечивать его хорошими моторами. Хотя, конечно, нам важен каждый из четырех пилотов [Red Bull и Toro Rosso/AlphaTauri]».

Говоря о Ферстаппене, Ямамото добавил: «Совместная радость от побед укрепила наши отношения. Кроме того, он приезжал на нашу исследовательскую базу и один из автозаводов. Там работает множество людей, и он видел это. Он шел по живому коридору, и люди непрерывно приветствовали его на протяжении целого километра.

Думаю, это произвело на него сильное впечатление и усилило желание работать с Honda».