Босс Honda о моторе-2022 года и возвращении в Формулу 1

Honda покинет Формулу 1 в конце 2021 года, но перед этим подготовит свою последнюю силовую установку для Red Bull. Австрийцы будут пользоваться ей три года, пока не вступит в силы новый моторный регламент. Поэтому босс Honda Масаси Ямамото пообещал сделать этот двигатель как можно лучше.

«За основу мы возьмем мотор этого года, – сказал Ямамото Racing News 365. – Мы адаптируем его к правилам следующего сезона. Но база мотора будет той же самой.

Поскольку перед 2022 годом будет финальная омологация, мы приложим максимум усилий для улучшения показателей двигателя. Затем мы будем максимально технически поддерживать Red Bull и AlphaTauri, но маркетинговое участие Honda будет минимальным.

Сейчас мы почти равны с Mercedes в плане мощности и надежности».

Также Ямамото рассказал о причинах ухода Honda из Ф1 и шансах на возвращение:

«У нас в апреле сменился руководитель и он может о чем-то таком задуматься. Но сейчас мы ничего сказать не можем. Главная причина ухода в том, что мы задействовали своих лучших инженеров, чтобы догнать Mercedes. А теперь мы хотим использовать их для работы над углеродно нейтральными и электрическими моторами».